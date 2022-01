Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome | Pinto pesca in Serie A

La Roma sta lavorando per far arrivare il prima possibile nuovi giocatori nella capitale. Ma il calciomercato si è appena aperto e le trattative non sono semplici.

Tiago Pinto continua a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa capitolina ad un anno dal suo arrivo e a metà stagione dall’inizio del nuovo progetto. Intanto spunta un nuovo nome.

Nella giornata di ieri vi abbiamo svelato un vero e proprio ‘Piano B’ che la Roma potrebbe mettere in atto. Si tratta di Joao Mario, esterno destro del Porto classe 2000, da non confondere con l’ex Inter di tutt’altro ruolo. Il suo agente è proprio Jorge Mendes, il quale ha ormai ottimi rapporti con la Roma. Intanto il general manager giallorosso pensa già a rinforzare la squadra nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, nuovo nome per la fascia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo aver chiuso la trattativa con l’Arsenal per Maitland-Niles, non si fermerà qui il mercato giallorosso. Anzi, il dirigente portoghese starebbe pensando anche alla prossima stagione, con i primi rinforzi da piazzare nella prossima estate.

La rosea di oggi in edicola fa un nome completamente nuovo, quello di Mergim Vojvoda. Il terzino del Torino, acquistato dalla società granata nel settembre del 2020 dallo Standard Liegi per poco più di 5 milioni di euro, è un nome che piace alla società giallorossa e potrebbe essere un obiettivo per la prossima sessione di calciomercato. Il kosovaro è uno dei possibili obiettivi per il futuro. In questa stagione con Ivan Juric ha totalizzato 13 presenze.