Calciomercato Roma, rottura e addio immediato | “Regalo” dalla Liga

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapela un’indiscrezione che riguarda anche i giallorossi: Mou avrebbe preso la sua decisione.

Il week end ormai incombente sembra stagliarsi su misura per la Roma, pronta a concretizzare quelle trattative che Tiago Pinto ha avuto la bravura di mettere in cantiere. Il primo nome è quello di Maitland-Niles, ma non solo.

I giallorossi sono alla ricerca anche di un centrocampista, e nelle ultime ore hanno virato con decisione su Sergio Oliveira, con il quale avrebbero già trovato un accordo di massima. Tuttavia, non è escluso che ci possa essere ancora qualcosa all’orizzonte, soprattutto se dovesse palesarsi qualche ghiotta occasione, magari in prestito – la modalità con la quale, non a caso, è stata imbastita l’operazione con i Gunners ed è stata intavolata quella con il Porto. Del resto, gli epurati non mancano: ne sa qualcosa la Roma, ma ne sa qualcosa anche il Barcellona, club con il quale potrebbe essere imbastito un affare.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Pinto scatenato | Secondo colpo sempre più vicino

Calciomercato Roma, occasione Umtiti: rivelazione dalla Spagna

Secondo quanto riportato da “El Nacional“, il Barcellona avrebbe messo alla porta Umtiti, legato ai blaugrana da un contratto in scadenza nel 2023. I catalani sarebbero disposti a privarsi dell’ex Lione anche in prestito, con diritto di riscatto, provvedendo al pagamento del suo ingaggio fino a giugno per il 50%: un’opportunità davvero golosa per la Roma, con Mourinho che avrebbe dato il “nulla osta” alla possibile trattativa, convinto di poter “recuperare” a tutti gli effetti un calciatore che con la maglia del Barça non è riuscito ad esprimersi al meglio delle sue possibilità.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, asta da 35 milioni: è corsa a tre

Scartata l’ipotesi Benfica, Umtiti è convinto di poter giocarsi le sue chances in un campionato dal maggior appeal rispetto a quello portoghese; staremo a vedere se i giallorossi vorranno effettivamente affondare il colpo. Anche la freschissima sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan ha mostrato evidenti lacune difensive, la recente sconfitta potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato invernale.