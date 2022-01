Calciomercato Roma, conferme per Oliveira | Le ultime

Calciomercato Roma, arrivano conferme relativamente alla trattativa di cui si parla da diverse ore e che, finalmente, accontenterebbe il più grande desiderio di José Mourinho.

Quest’ultimo come ormai sapete, ha sempre visto nella rosa un grande limite. Quello cioè della profondità, attualmente impedente ai capitolini di potersi paragonare a diversi dei top team della Serie A. Basti pensare alle dichiarazioni dello Special One dopo la sfida con la Juventus di metà ottobre o alla gestione ponderata in questi mesi.

Se nei meandri dell’Allianz Stadium José aveva evidenziato il grande gap con i bianconeri in quanto a qualità dei ricambi, anche le scelte fatte tra settembre e dicembre hanno fatto ben capire quali siano i profili a lui più e meno graditi. Nelle prossime tre settimane, dunque, a Trigoria è atteso un importante labor limae, finalizzato a svuotare sì gli armadietti di chi non convinca il portoghese ma a permettere anche l‘arrivo di nuovi elementi.

Le priorità continuano ad essere due. La prima, di cui siamo consapevoli all’unisono da inizio giugno, riguarda la zona mediana. La seconda, invece, interessa l’assenza di una valida alternativa a Rick Karsdrop, individuata nell’inglese Maitland-Niles il cui annuncio è ormai imminente. Mentre vi raccontavamo dell’intesa raggiunta con i Gunners per il classe ’97, è emersa però anche la notizia circa il forte interesse per Sergio Oliveira.

Il mediano del Porto era stato seguito anche in estate, soprattutto in quella caotica parentesi postuma alla fumata grigia arrivata per Xhaka. Il numero 27 si appresta ad essere il secondo rinforzo per Mou e, da questo punto di vista, non si possono ignorare gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

LEGGI ANCHE: Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani | Mou ha deciso

Calciomercato Roma, nuove conferme per Sergio Oliveira

In mattinata vi avevamo parlato delle ultime informazioni circa l’approdo dell’iberico nella Capitale. A confermarlo sono anche le news raccolte in Portogallo e pubblicate da Calciomercato.it. Stando alle informazioni in loro possesso, infatti, l’accordo è molto vicino e dovrebbe portare la trattativa a chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato su una cifra compresa tra i 15 e 18 milioni di euro.

Una formula “comoda” ma caratterizzata da numeri importanti, come il valore e l’impatto che Mou e i tifosi si augurano possa avere quello che si appresta ad essere il secondo ingaggio targato Pinto di questa sessione invernale. Seguiranno aggiornamenti.