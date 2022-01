Milan-Roma, Damiano dei Maneskin contro Chiffi

La Roma è uscita da San Siro con una cocente sconfitta. La vittoria del Milan ha scatenato i tifosi contro l’arbitro, in particolare Damiano dei Maneskin è una furia.

Il primo match dell’anno solare porta una nuova sconfitta in casa Roma. La gara è stata fortemente indirizzata da un lato da garvi errori tecnico individuali, dall’altro – per l’ennesima volta – da una disastrosa conduzione di gara. Anche Damiano David, volto e voce dei Maneskin, ha deciso di sfogarsi via social contro l’arbitro Daniele Chiffi, ecco il post diventato virale in pochi minuti.

La Roma ha iniziato con una deludente sconfitta il nuovo anno solare. Nella prima partita del girone di ritorno ad avere la meglio è stato il Milan, capace di liquidare i giallorossi con un 3-1 limitato dal rigore parato da Rui Patricio nel finale di gara. Oltre ai troppi errori individuali sotto l’occhio del ciclone è finito ancora un volta l’arbitraggio. Stavolta sul banco degli imputati ci finisce Daniele Chiffi. Il fischietto è apparso davvero troppo incerto in determinanti situazioni di gara, a partire dal rigore concesso al Milan dopo pochi minuti di gara. Ada attaccarlo, tra i tantissimi tifosi giallorossi sui social, spunta anche il Tweet di Damiano David, voce ed anima dei Maneskin.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Pinto scatenato | Secondo colpo sempre più vicino

Milan-Roma, Damiano dei Maneskin contro l’arbitro Chiffi

Il cantante, volto dell’amatissima band romana, non ha usato giri di parole contro il fischietto padovano. Damiano da sempre è un grande tifoso della Roma, spesso sui social network ha condiviso scatti allo stadio intento a tifare la squadra del suo cuore. Stavolta è apparso furioso contro il direttore di gara, reo di aver arbitrato in modo insufficiente una gara delicatissima per gli equilibri stagionali.

Il cantante non ha usato messe misure su Twitter: “#MilanRoma Chiffi, dopo questa diretto in promozione.” Il cantante è apparso furioso dopo il rigore concesso ai rossoneri, augurandosi una retrocessione clamorosa per il direttore della gara. Calcio di rigore quanto mai generoso, unito ad un arbitraggio a senso unico che hanno scatenato ancora una volta Mou ed i tifosi giallorossi. Il post del cantante, amatissimo in tutto il mondo, è diventato virale in pochi minuti trovando il plauso dei tifosi della Roma e la sorpresa dei fan in giro per il globo.