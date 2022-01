Fonseca lascia l’Europa, destinazione clamorosa per l’ex Roma

Il big club vorrebbe ingaggiare Fonseca, che potrebbe cominciare la sua nuova avventura, dopo quella alla Roma, già da gennaio

Pochi giorni fa si è aperto il calciomercato europeo con le squadre che hanno cominciato a muoversi freneticamente per migliorare le rose. Gli acquisti fatti a gennaio possono essere importanti, come fu quello di Hidetoshi Nakata nell’anno del terzo scudetto della Roma. I primi sei mesi di di campionato hanno permesso agli allenatori di valutare le lacune presenti nelle rose. Ora tocca, invece, ai direttori sportivi e ai general manager colmare questi vuoti per cercare di raggiungere gli obiettivi finali.

A gennaio è possibile cominciare a contattare quei giocatori che a giugno saranno senza contratto. Chi è senza contratto in questo periodo, però, sono anche gli allenatori che sono stati sostituiti o hanno lasciato le rispettive squadre. Tra questi c’è Paulo Fonseca, che a maggio 2021 ha lasciato la Roma per fare spazio a José Mourinho. L’ex allenatore dello Shakthar da quel giorno è senza squadra e si sta guardando intorno. Non sono state poche le squadre che hanno cercato l’ex tecnico giallorosso. Prima dell’arrivo di Conte, il Tottenham è stato sulle sue tracce, così come il Benfica che ha cercato di riportarlo in Portogallo.

Fonseca, l’Atletico Mineiro vuole l’ex Roma

Mentre in Europa la maggior parte dei campionati sono al giro di boa, dall’altra parte del mondo, nell’Emisfero Australe, i tornei sono fermi per la pausa. Proprio in questo contesto si stanno muovendo le squadre del Sud America che stanno cercando di migliorare in vista della prossima stagione. In brasile, poi, l’Atletico Mineiro è tornato a vincere il campionato dopo 50 anni e vuole cercare di rimanere in vetta il più possibile.

Come riporta fichajes.net, il club campione di Brasile vorrebbe ingaggiare Paulo Fonseca. Cuca, l’attuale tecnico dei bianconeri, dovrebbe lasciare la squadra do Belo Horizonte nei prossimi giorni. Per questo l’ex Roma è entrato nel mirino dei brasiliani che vogliono puntare su di lui per cercare di mantenere la leadership. Fonseca ritroverebbe alcune conoscenze del calcio europeo e soprattutto italiano. Infatti, all’Atletico Mineiro giocano Diego Costa e Hulk, ritornati in brasile nel tramonto della carriera. Insieme a loro, poi c’è l’ex Napoli Edu Vargas e anche l’ex terzino sinistro della Roma Dodo, allenato da Zdenek Zeman e Rudi Garcia.