Calciomercato Roma, intrigo Sergio Oliveira | Decisione definitiva del Porto

Calciomercato Roma, la rivelazione dal Portogallo: Pinto ormai ha messo nel mirino Sergio Oliveira. Decisione presa.

La sconfitta contro il Milan ha messo a nudo quelle difficoltà che la Roma si porta dietro da tempo, come una spada di Damocle che resta conficcata nei momenti topici, in quelli in cui basta una giocata di un calciatore d’esperienza per far svoltare tutto.

E si può dire tutto di Sergio Oliveira, tranne che non abbia accumulato tanta esperienza, anche a livello internazionale con la maglia del Porto, nelle cui fila milita – fatta eccezione per la breve esperienza al Paok Salonicco, dal lontano 2017. Mourinho ha scelto lui per rimpolpare una mediana che, fatta eccezione per l’onnipresente Lorenzo Pellegrini, difetta di una guida carismatica, in grado di far svoltare una manovra troppo spessa impelagata nei miasmi delle proprie insicurezze. I “Dragoes”, piuttosto recalcitranti in un primo momento ad aprire alla formula del prestito, sembrerebbero ora aver ammorbidito la propria posizione: la fumata bianca è sempre più vicina, per un’operazione che dovrebbe andare in porto per una cifra complessiva – tra prestito oneroso e riscatto – che si aggira sui 18 milioni di euro.

Calciomercato Roma, colpo Sergio Oliveira: il Porto ha preso la sua decisione

A tal proposito, trapelano importanti indiscrezioni dal Portogallo, riferite in particolare da “A Bola“, secondo cui i “Dragoes” nel caso in cui dovesse partire il solo Sergio Oliveira, non dovrebbero intervenire sul mercato alla ricerca di un sostituto di quest’ultimo. Chiaramente, la situazione cambierebbe nel caso in cui a partire fossero anche altre pedine del centrocampo, uno scenario che al momento non sembra essere in preventivo.

Ricordiamo che Oliveira avrebbe già accettato la proposta della Roma, con i giallorossi disposti a coprire, fino a giugno, esattamente la metà dell’ingaggio da 2 milioni di euro netti che il classe ’92 attualmente percepisce al Porto.