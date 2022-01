Roma-Juventus, recupero UFFICIALE | Il comunicato del club

Roma-Juventus, è da poco arrivata la nota del club circa il recupero di un importante elemento della prima squadra.

Dopo il sonoro scacco di San Siro maturato contro un Milan eufemisticamente rivisitato, la Roma è attesa da un altro delicato impegno, questa volta contro la Juventus di Allegri. Le due rose sono state fin qui accomunate da un percorso tortuoso e discontinuo e sono pronte a darsi battaglia circa tre mesi dopo il non senza polemiche incontro di metà ottobre.

Allegri è reduce dal pareggio interno con il Napoli ma può sorridere grazie a due recuperi di cui vi abbiamo parlato in queste ore e di cui si è saputo in seguito al comunicato ufficiale della società. A poca distanza da quest’ultimo, è arrivata una seconda nota del club nella quale si fa riferimento alla guarigione di un terzo giocatore, tutt’altro che scontato per lo scacchiere bianconero.

Questo si appresta, dunque, ad affrontare il big match del 10 gennaio al completo, mentre non sono poche le defezioni in casa capitolina. Le espulsioni di Karsdorp e Mancini condannano Mou ad adottare stravolgimenti tecnico-tattici per quanto le immagini da poco mostratevi lasciano intendere come il primo colpo del 2022 sia ormai cosa fatta. E chissà che non possa essere schierato dal primo minuto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, “Mourinho lo vuole” | Altro colpo in Premier League

Roma-Juventus, il comunicato su Giorgio Chiellini

Tornano tra le fila nemiche, riportiamo di seguito l’annuncio della Juventus su Giorgio Chiellini. Dopo essere risultato positivo al Covid, lo storico difensore dei piemontesi e della Nazionale italiana è guarito. Di seguito la nota.

“Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC”.