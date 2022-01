Il calcio italiano sta vivendo giorni frenetici ancora una volta a causa della pandemia. Il Covid ridisegna la Serie A e la Coppa Italia, ecco le nuove date.

Ufficiale la decisione della Lega Calcio che ridisegna il calendario della Serie A e della Coppa Italia. La pandemia complica ancora una volta i piani del calcio italiano, con un braccio di ferro continuo tra organi sportivi ed enti sanitari. Ecco come è stato ridisegnato ufficialmente il campionato e la coppa nazionale in Italia.

Nuova decisione ufficiale della Lega Calcio che deve fare i conti con l’emergenza da Covid nel campionato italiano. Sono stati ridisegnati i calnedari, sia della Serie A che della Coppa Italia, mentre i contagi continuano a salire tra i tesserati nel campionato italiano. Nelle scorse ore è stata comunicata ufficialmente la decisione sul nuovo afflusso agli impianti sportivi, fortemente limitato per le prossime due gare. La Lega non si ferma, ora viene ridisegnato anche il calendario, non solo del campionato ma anche della Coppa Italia, andiamo a scoprire le modifiche nel dettaglio.

Emergenza Covid, ufficiale: nuove date per Serie A e Coppa Italia

Anche in casa giallorossa tanta ansia dopo l’ultimo giro di tamponi, un calciatore titolare è stato trovato positivo, non ancora comunicata l’identità per salvaguardarne la privacy. In nottata si attendono i risultati del tampone molecolare, alla viglia della delicatissima sfida interna contro la Juventus. Ma ecco come cambierà il calendario del calcio italiano.

Per quanto riguarda il campionato Udinese-Atalanta si gioca domani alle 16.30, mentre Torino-Fiorentina andrà in scena lunedì alle 17. Sempre per il 2° turno del girone di ritorno, Cagliari-Bologna si giocherà invece martedì alle 20.45. Un cambio anche per la giornata successiva: Bologna-Napoli si disputerà lunedì 17 alle 18.30. Doppia modifica anche in Coppa Italia. L’ottavo di finale Atalanta-Venezia andrà in scena come previsto mercoledì 12 gennaio, ma alle 17.30 anziché alle 14.30. Napoli-Fiorentina si sposta a giovedì 13 gennaio alle 18.