Roma, confermato l’infortunio muscolare | L’esito degli esami

Domani all’Olimpico la Roma sfiderà la Juventus. Dopo due big match in tre giorni, il calendario giallorosso è denso di impegni fino a fine mese.

Mentre la Roma si prepara a tornare in campo, domani pomeriggio, per la sfida contro la Juventus, il calciomercato giallorosso si sblocca ufficialmente. E’ di pochi minuti fa l’ufficializzazione del passaggio in giallorosso di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal. Un arrivo che farà felice José Mourinho, che aveva insistito, nelle scorse settimane, per avere a disposizione nuovi arrivi sin dalle primissime uscite del 2022.

Un compito portato a termine in maniera egregia dal General Manager Tiago Pinto, ora alle prese con le trattative per consegnare a Mou un altro regalo. L’obiettivo è rinforzare la mediana giallorossa, in vista di una stagione che tra Campionato e Conference League tutti si augurano possa essere fitta di impegni. Intanto Niles potrebbe fare il suo esordio da titolare già nel big match di domani.

Roma, infortunio muscolare | L’esito degli esami

L’assenza per squalifica di Rick Karsdorp potrebbe infatti costringere Mourinho a lanciare da subito l’ultimo arrivato. Una possibilità più che concreta, visto che l’inglese è arrivato nella Capitale proprio per rinforzare la corsia laterale destra, finora gestita in maniera esclusiva proprio da Karsdorp. Per la Roma fare bene domani, indipendentemente da chi giocherà, è fondamentale. Un ottimo modo per lanciarsi nel migliore dei modi verso le sfide successive, apparentemente meno impegnative.ù

Dopo i bianconeri, infatti, la squadra di Mourinho ospiterà il Cagliari e, domenica 23 gennaio, andrà a sfidare l’Empoli al Castellani. Proprio tra i toscani, in queste ore, regna l’apprensione per le condizioni di Fabiano Parisi. L’esterno sinistro ha accusato un problema muscolare durante la sfida di giovedì contro la Lazio ed oggi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato “una lesione muscolo tendinea di grado moderato del muscolo bicipite femorale della coscia destra“. A renderlo noto è l’Empoli, che precisa che il giocatore ha già cominciato il percorso riabilitativo insieme allo staff medico del club. La sua presenza per la sfida contro la Roma, dunque, è fortemente a rischio.