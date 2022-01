Calciomercato Roma, Mourinho avvisato | C’è la data dell’addio

Calciomercato Roma, l’interesse di Mourinho nei suoi confronti è ormai universalmente noto. Ciò non ha però ancora permesso di arrivare ad una svolta.

La campagna acquisti giallorossa si è aperta con l’approdo in prestito secco del laterale scuola Arsenal, Maitland-Niles. L’anglosassone, classe 1997, arriva con l’obiettivo di garantire soluzioni e profondità ad uno scacchiere che, soprattutto in difesa e a centrocampo, è ancora troppo sguarnito rispetto alle sorelle maggiori del campionato.

In questo reparto lo Special One ha quasi sempre fatto schierato la coppia Cristante-Veretout, affidandosi poi alle qualità e all’eclettismo di Mkhitaryan o Pellegrini per rimpolpare la zona di raccordo tra difesa e offesa. Ciò non accontenta comunque il portoghese che, dopo il regalo sulla corsia destra, si attende di poter almeno abbracciare un secondo elemento.

Vi abbiamo parlato in queste ore della situazione relativa a Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese sembra sempre più vicino ma, stando a quanto proveniente dalla Spagna, non sono da ignorarsi nemmeno gli aggiornamenti relativamente a Riqui Puig. Il classe 1999 ha catalizzato l’attenzione di plurimi club europei, soprattutto alla luce dello scarso minutaggio ottenuto fin qui.

Calciomercato Roma, Riqui Puig ha deciso: le ultime

Le recenti indisponibilità che si sono abbattute su Xavi hanno permesso però al giocatore spagnolo di accumulare minutaggio nelle ultime due uscite, in occasione delle quali è stato schierato titolare. Ciò non ha però portato ai risultati previsti, quanto, piuttosto, ha evidenziato come il numero 6 sia, attualmente, un elemento vagante nell’anonimato.

Ciononostante, il suo profilo interessa da mesi alla Roma. Mourinho ne è un estimatore e ha provato a convincerlo nelle scorse settimane. Al momento, più che da parte dei blaugrana, è stato lo stesso Riqui a non manifestare grandi aperture. Il ventiduenne non vuole lasciare il Camp Nou, convinto di potervisi giocare le proprie chance. Qualora le strade fossero costrette alla separazione, contro la sua volontà, Puig ha comunque espresso di voler restare alla corte di Xavi fino alla prossima estate.

