Calciomercato Roma, irrompe Simeone | Addio in estate e colpo a zero

Il General Manager della Roma Tiago Pinto lavora in sede di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Roma-Juventus. Il match, valido per la seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A, rappresenta per i giallorossi un appuntamento importantissimo. La sconfitta di giovedì contro il Milan rischia infatti di complicare la corsa della squadra di Mourinho verso il quarto posto. Un obiettivo che l’allenatore portoghese non vuole perdere di vista. Per questo oggi un risultato positivo contro una diretta concorrente è fondamentale.

La Roma arriva però non senza problemi alla sfida contro i bianconeri. Alle squalifiche di Mancini e Karsdorp, espulsi a San Siro, si è aggiunta la positività al Covid di un altro elemento della rosa. Problemi di cui Mourinho avrebbe fatto volentieri a meno. La buona notizia arriva però dal calciomercato: via libera al debutto dal primo minuto di Ainsley Maitland-Niles, arrivato nella Capitale venerdì e subito lanciato dal tecnico sulla fascia destra.

Calciomercato Roma, ci prova anche Simeone | Blitz per la beffa

Intanto non si perdono di vista i discorsi relativi alle trattative di mercato. Tiago Pinto non ha infatti concluso la campagna di riparazione invernale e conta di regalare presto a Mourinho un nuovo centrocampista per estendere le rotazioni in mediana. Parallelamente il dirigente portoghese continua a seguire attentamente situazioni che, pur non riguardando il calciomercato invernale, potrebbero diventare particolarmente interessanti in vista della prossima estate.

Tra queste figura ancora il nome di Andrea Belotti. L’attaccante del Torino e della Nazionale sembra destinato a lasciare i granata a parametro zero a fine stagione. A vuoto tutti i tentativi di rinnovo tentati dalla società di Urbano Cairo, il numero 9 sembra pronto a tentare una nuova sfida. Un profilo, il suo, che a queste condizioni fa gola a molti. La Roma lo segue con interesse, ma alla lista delle pretendenti si sarebbe aggiunta, negli ultimi giorni, una nuova squadra. Si tratta dell’Atletico Madrid, pronto a presentare un’offerta al giocatore per rinforzare l’attacco di Diego Pablo Simeone. Lo riferisce il portale spagnolo elgoldigital.com, che spiega come Belotti possa rappresentare il sostituto ideale di Luis Suarez, a sua volta destinato a lasciare l’Atletico.