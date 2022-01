Roma-Juventus, sorpresa Mourinho | Le formazioni ufficiali

A poco più di un’ora dall’inizio di Roma-Juventus, vediamo insieme le scelte dei due tecnici: ecco le formazioni ufficiali della partita di oggi.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Roma-Juventus, match valido per la seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A. Una sfida particolarmente sentita in casa giallorossa, soprattutto alla luce della sconfitta subita tre giorni fa a San Siro contro il Milan. La squadra di José Mourinho vuole reagire subito, per dare un segnale alle dirette concorrenti e per rilanciarsi nella corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Per l’occasione Mourinho è però costretto a fare i conti con delle assenze pesanti. La partita di Milano ha infatti portato con sé strascichi poco piacevoli: i cartellini rossi rimediati da Rick Karsdorp e Gianluca Mancini costringeranno i due a restare a guardare. Due defezioni che complicano non poco la vita dell’allenatore portoghese, alle prese anche con la positività di un altro calciatore, ufficializzata nelle ore scorse dal club attraverso un comunicato ufficiale.

Roma-Juventus, Mou sorprende tutti | Le formazioni ufficiali

Alla vigilia si è quindi creata curiosità nell’ambiente rispetto alle scelte di Mourinho per sostituire i giocatori assenti. In particolare, grande attesa sul possibile impiego dal primo minuto dell’ultimo arrivato: Ainsley Maitland-Niles. L’inglese, sbarcato nella Capitale due giorni fa, è l’elemento più adatto a prendere il posto di Karsdorp nell’undici titolare. Per quanto riguarda la difesa, due le opzioni a disposizione del tecnico: rilanciare Kumbulla o schierare Bryan Cristante al centro della retroguardia.

Vediamo insieme quali soluzioni ha optato José Mourinho, con una sorpresa in attacco. Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Felix, Abraham. All.: Mourinho

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Locatelli; McKennie, Dybala, Chiesa; Kean All.: Allegri