Calciomercato Roma, scatta il derby | Affare in prestito con diritto di riscatto

Non si fermano le voci di calciomercato che coinvolgono direttamente la Roma. L’ultima prospetta addirittura un possibile derby all’orizzonte.

Mentre la Roma si appresta a scendere in campo per affrontare, nella seconda partita del girone di ritorno di Serie A, la Juventus, il calciomercato continua a tenere banco in casa giallorossa. Il General Manager Tiago Pinto ha già messo a segno il primo colpo – quel Maitland-Niles subito schierato titolare da Mourinho – ma le trattative che riguardano la Roma sono tutt’altro che esaurite. Anzi, per il dirigente portoghese gennaio si preannuncia un mese di fuoco.

L’altro obiettivo caldo, in casa Roma, riguarda il centrocampo. José Mourinho è convinto che un rinforzo in mediana sia indispensabile per innalzare il valore complessivo della rosa e Tiago Pinto lavora con l’obiettivo di accontentare il tecnico. Certo, gennaio non sarà l’occasione per una campagna acquisti economicamente consistente come quella della scorsa estate, ma le idee e le possibili trattative da sviluppare non mancano. Se poi si riuscisse a cedere qualche esubero, tutto sarebbe più semplice.

Calciomercato Roma, altra pista in Serie A | Scatta il derby

Sono infatti diversi i calciatori che, non rientrando nei piani di Mourinho, potrebbero lasciare Trigoria già a gennaio. Da Bryan Reynolds a Santon e Fazio, da Diawara a Borja Mayoral, per arrivare a Gonzalo Villar. Certo, non sarà facile trovare per tutti l’incastro giusto, ma l’intenzione della Roma è di liberarsi dei loro ingaggi per fare spazio in rosa. Chi sembra godere di grande stima e ammirazione da parte di diversi club è proprio il centrocampista spagnolo.

Villar non è riuscito a imporsi nelle rotazioni di Mourinho. L’allenatore portoghese, per sua stessa ammissione, ritiene che il giocatore debba migliorare molto in fase difensiva per potersi imporre in un sistema di gioco come quello giallorosso. Per questo l’idea di vederlo salutare la Capitale a gennaio è più che concreta. Su di lui c’è l’interesse di diversi club spagnoli – ultimo in ordine di tempo, il Celta Vigo – e anche di Serie A. Dopo i sondaggi tentati nelle scorse settimane dall’Inter, per Villar potrebbe ora aprirsi un vero derby di calciomercato. Anche il Milan, infatti, avrebbe messo gli occhi sul ragazzo, anche per sopperire alle assenze di Kessiè e Bennacer, convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa. I rapporti tra le dirigenze di Roma e Milan sono particolarmente positivi e i rossoneri potrebbero tentare di portare a Milano il centrocampista con un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Un possibile derby di calciomercato tra le milanesi per portare Villar sotto la Madonnina.