Nuova sconfitta in un big match per la Roma, la seconda consecutiva dopo l’opaca prova di San Siro. L’ennesimo passo falso sblocca il calciomercato in entrata.

Ennesima sconfitta stagionale in casa Roma, stavolta col sapore di beffa. Il secondo passo falso consecutivo accelera il calciomercato in entrata.

Tiago Pinto è deciso ad intervenire con tempestività sul mercato invernale, spunta l’annuncio sul secondo rinforzo per José Mourinho. Ecco gli ultimi dettagli riportati pochi minuti fa da Sky Sport.

La Roma è uscita sconfitta in casa contro la Juventus dopo un secondo tempo scioccante. I bianconeri hanno segnato ben tre reti nell’arco di soli sette minuti, vanificando il doppio vantaggio conseguito da Pellegrini e compagni ad inizio ripresa. Il risultato finale di 3-4 lascia tantissimo amaro in bocca ai tifosi giallorossi, nona sconfitta in campionato per la squadra di Mourinho. La Roma rimane drammaticamente indietro in classifica, a 32 punti appaiata alla Lazio. Motivo in più per dare un spinta al calciomercato in entrata, tutte le attenzioni sono concentrate sul general manager Tiago Pinto.

Leggi anche: Roma-Juve, bordata di Mou verso i giocatori | E annuncia un acquisto

Calciomercato Roma, Pinto corre ai ripari | Subito il secondo rinforzo

Mourinho a fine gara è stato chiaro, arriverà un nuovo rinforzo, ora giunge anche il nuovo annuncio via Sky Sport. La Roma è ad un passo dal secondo rinforzo sul mercato invernale, stavolta arriverà finalmente il centrocampista tanto atteso da Mou. Niente Premier League, questa volta l’asse è completamente portoghese per il nuovo rinforzo giallorosso.

La Roma è ai dettagli per il trasferimento di Sergio Oliveira del Porto, il centrocampista lusitano rispecchia l’identikit richiesto da Josè Mourinho. Potrebbe essere già domani il giorno chiave per il trasferimento in giallorosso del centrocampista e non è escluso che martedì Oliveira possa già arrivare a Trigoria. Un milione per il prestito e 13.5 per diritto di riscatto le cifre dell’accordo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Tiago Pinto si muove con tempestività , i risultati sul campo parlano chiaro, i giallorossi non possono più permettersi alcun passo falso.