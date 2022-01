Continuano ad arrivare conferme sul calciomercato in uscita in casa Roma. C’è la regia del Real Madrid sull’addio imminente, arrivano conferme.

Mentre i giallorossi hanno iniziato il girone di ritorno con un doppio passo falso tante attenzioni si riversano sul mercato. La finestra di trattative invernali sta riservando parecchi movimenti in quel di Trigoria, sia in entrata che in uscita. C’è la regia completa del Real Madrid dietro la cessione che sembra sempre più ad un passo. L’ultimo annuncio dalla Spagna parla chiaro.

I tifosi giallorossi sperano di dimenticare quanto prima il doppio passo falso con cui si è aperto il nuovo anno. La finestra di calciomercato invernale può dare sfogo alle fantasie degli appassionati giallorossi, totalmente scottati dalla doppia sconfitta giunta nei primi due big match. Mentre le trattative in entrata si sono sbloccate, il secondo rinforzo è ad un passo, arrivano aggiornamenti sulle trattative in uscita. L’annuncio appena giunto dalla Spagna spinge l’esubero con decisione verso la Liga, la regia è affidata completamente al Real Madrid.

Calciomercato Roma, il rifiuto che sblocca l’affare | Si chiude ora

La lista degli esuberi in casa giallorossa è decisamente lunga, tutti i ruoli della rosa sono coinvolti in possibili cessioni a gennaio. In particolare c’è un calciatore il cui addio sembra scontato, pochissimo spazio per lui fin qui in stagione. Tantissime piste sono state accostate al suo futuro, ora la volontà del Real Madrid sembra essere chiara.

Parliamo, ovviamente, di Borja Mayoral l’attaccante spagnolo è sempre più vicino all’addio a gennaio. La proprietà del cartellino è del Real Madrid ed il club spagnolo vuole vederlo giocare con più continuità. Ecco allora che la pista Getafe si riaccende con decisione, secondo quanto riportato dal portale iberico Tiempo de Juego. La regia è tutta dei Blancos, dopo che il primo obiettivo del Getafe ha declinato la proposta di trasferimento. Il secco rifiuto è arrivato da parte di Mariano Díaz, l’attaccante dominicano ha fatto muro alla cessione. Dunque il Getafe avrebbe virato con decisione su Borja, la soluzione stavolta potrebbe accontentare davvero tutti.