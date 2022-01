Riflettori puntati sul calciomercato di riparazione in casa Roma. Il Tottenham fa sul serio per un giovane che Mou non vuole cedere, le ultimissime.

Una nuova pista di calciomercato in uscita rischia di turbare ulteriormente il morale di Josè Mourinho. Il Tottenham di Antonio Conte sembra voler far sul serio, occhi su un giovane talento della rosa giallorossa. Il tecnico portoghese si è esposto in prima persona per il suo rinnovo contrattuale, ma ora gli scenari possono ribaltarsi completamente.

Arriva un nuovo annuncio dall’Inghilterra che scuote il calciomercato in uscita in casa Roma. Dalla Premier League sono sicuri, Antonio Conte è intenzionato a fare spesa in Serie A durante la finestra di trasferimenti invernale. Per rinforzare il Tottenham il tecnico salentino sta effettuando diversi sondaggi nel campionato italiano, anche su un giovane calciatore giallorosso molto stimato da Josè Mourinho. Il tecnico portoghese diversi mesi fa si era esposto in prima persona per il suo rinnovo, quando già si parlava di un interesse degli Spurs. Rinnovo che arrivò puntuale ma, a distanza di mesi, gli scenari possono cambiare repentinamente.

Calciomercato Roma, il Tottenham fa sul serio | Mou in allarme

Antonio Conte non molla la pista che porta a guardare nel centrocampo giallorosso. Secondo quanto riporta il portale inglese 90min.com il tecnico ex Inter ha deciso di rinnovare completamente la mediana del club londinese. In cima alla lista di Conte ci sarebbe Stefano Sensi, al momento ai margini della rosa proprio nei nerazzurri di Milano ed il giovane Ebrima Darboe.

Il calciatore gambiano, attualmente impegnato nella Coppa d’Africa, è un profilo molto gradito ad Antonio Conte. Il contratto con i giallorossi, firmato da poco, lo lega fino al 2026. Josè Mourinho si espose pubblicamente su diversi rinnovi, primo fra tutti quello di capitan Pellegrini, e anche il prolungamento contrattuale del giovane centrocampista è arrivato sotto la sua regia. Non sarà impresa facile dunque strapparlo da Trigoria, ma Conte sembra voler provarci fino in fondo.