La Roma ha iniziato l’anno solare con un doppio passo falso in altrettanti big match. Le attenzioni si riversano con decisione sul calciomercato invernale.

Il 2022 ha avuto un inizio orribile per i colori giallorossi. Doppia sconfitta che brucia per i ragazzi di Josè Mourinho, dopo la gara di ieri contro la Juventus il tecnico è apparso furioso con i suoi. Ecco perché si guarda con insistenza al calciomercato invernale, Tiago Pinto sta facendo di tutto per accontentare le richieste del connazionale in panchina. Sul fronte delle uscite c’è da registrare una brusca frenata appena riportata dalla Spagna, tutto da rifare per Tiago Pinto.

I tifosi della Roma sperano di dimenticare il prima possibile la doppia sconfitta con cui si è aperto il nuovo anno. La batosta in casa del Milan e quella, se possibile ancor più dolorosa, di ieri contro la Juventus hanno ridimensionato le ambizioni dei giallorossi. La vittoria di Bergamo, unico big match dominato in stagione, rischia di rimanere un caso isolato di questo passo. Ecco perché le attenzioni di tifosi ed appassionati si riversano sul mercato di riparazione, lo stesso Mourinho ieri sera ha riservato nuove bordate contro la rosa attuale della Roma. Il calciomercato in entrata si è sbloccato, mentre quello in uscita sembra faticare a decollare.

Calciomercato Roma, brusca frenata | Tutto da rifare per Pinto

Arriva un nuovo annuncio dalla Spagna che ridisegna le trattative in uscita in casa giallorossa. Secondo quanto riportato dal giornalista iberico Juan Carlòs Alvarez su Twitter c’è una brusca frenata per quanto riguarda il futuro di Gonzalo Villar. Ora lo scenario si ribalta completamente, Tiago Pinto è costretto a battere una nuova pista.

Il giornalista spagnolo, vicino al Celta Vigo, ha frenato gli entusiasmi dei tifosi del club iberico. Secondo quanto riportato da Alvarez le possibilità di trasferimento di Villar nel club in questa finestra di mercato sono pari allo zero. Il giovane centrocampista fa parte della lunga lista dei partenti in casa giallorossa e sembra essere il calciatore con più richieste al momento. Ora Tiago Pinto dovrà cercare nuove destinazioni, la necessità del gm giallorosso è quella di monetizzare il più possibile in vista di nuovi colpi in entrata.