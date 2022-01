Calciomercato Roma, c’è la fila per il gioiellino: Mou ha deciso

Calciomercato Roma, il giovane giallorosso fa gola a diversi club di Serie A e di Serie B: Mourinho, però, non ha dubbi.

La Roma è chiamata subito ad archiviare lo “psicodramma” che all’Olimpico ha permesso alla Juventus di ribaltare una partita che sembrava ormai morta e sepolta, con Mourinho che si aspetta risposte concrete dal mercato, a stretto giro di posta.

Per uscire dalla “comfort zone”, infatti, lo Special One ha dettato la strada: servono acquisti mirati, fatti e finiti, in grado di dare il proprio contributo sin nell’immediato. Motivo per il quale le trattative per Sergio Oliveira sono ormai giunte alle battute conclusive, con la fumata bianca con il Porto ormai sempre più vicina. Mou è consapevole del fatto che nel progetto triennale che lo aspetta, è chiamato a valorizzare un gruppo al cui interno c’è già qualche individualità degna di nota, ma che comunque ha bisogno di crescere e di maturare. Esperienza e valorizzazione dei prospetti sono due strade che Mourinho sa conciliare, e ciò è dimostrato anche dalla presa di posizione netta del tecnico di Setubal in merito alla questione legata al futuro di Nicola Zalewski.

Calciomercato Roma, asta per Zalewski: secco “no” di Mourinho

Sebbene abbia da poco rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2025, le sirene dei club in giro per l’Italia continuano a suonare senza soluzione di continuità per Nicola Zalewski, a cui Mourinho ha concesso fino a questo momento 35 minuti, in virtù delle 5 presenze complessive tra campionato e Conference League. La Samp e il Sassuolo in Serie A, così come la Spal, il Parma e il Pisa in Serie A hanno bussato alla porta dei giallorossi per capire la fattibilità di intavolare una trattativa in prestito; ipotesi, però, bocciata categoricamente da Mou, che, stando a quanto riportato da Seriebnews.com, si sarebbe opposto ad un “addio”, anche se momentaneo, del gioiello classe ‘2002.

C’è la Roma, dunque, nel futuro immediato di Zalewski che, non a caso, per suggellare la firma sul suo nuovo contratto con i giallorossi ha scelto una frase lapidaria: “Al cuore non si comanda”.