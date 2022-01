Si infiamma il calciomercato invernale in casa Roma. I giallorossi sono tra i più attivi in questi primi giorni ed arriva un nuova bomba dalla Premier.

Nuova bomba sul mercato di riparazione in casa giallorossa. L’annuncio è di pochi minuti fa e riapre una pista dalla Premier League che ora può farsi caldissima. Spunta il retroscena che vede Mourinho insaziabile in queste settimane di trattative, ancora una volta il tecnico portoghese scende direttamente in campo per concludere possibili affari. C’è stata la chiamata per un nuovo colpaccio a gennaio, ecco le ultime indiscrezioni raccolte dalla Premier League.

La Roma ha iniziato il nuovo anno con due sconfitte amare. I tifosi giallorossi sperano di tornare il prima possibile alla vittoria, dopo la doppia delusione in altrettanti big match. Josè Mourinho cerca più di tutto consolazione dal calciomercato invernale, i giallorossi sono attivissimi in questa prima fase di trattative. In attesa dell’imminente chiusura del secondo rinforzo invernale, c’è un nuovo scenario che tira in ballo lo Special One. Il portoghese sembra scatenato in questa sessione di mercato, ancora una volta è sceso in prima linea per aprire una trattativa in Premier League.

Calciomercato Roma, Mourinho insaziabile: “L’ha chiamato personalmente”

Ancora una volta il calciomercato giallorosso si affaccia nel campionato inglese. Da Rui Patricio fino a Maitland-Niles, c’è una grande continuità sulle trattative che Tiago Pinto, di concerto con Mou, sta perfezionando per la Roma del futuro. A riportare l’ultim’ora bomba ci ha pensato il giornalista di Telefoot, Julyen Maynard tramite un post su Twitter.

Lo Special One continua a guardare con insistenza nel campionato inglese, ora la pista si fa caldissima. Il portoghese avrebbe contattato direttamente Tanguy Ndombélé, centrocampista classe 1996 in forza al Tottenham. La squadra londinese, allenata da Antonio Conte, non avrebbe problemi a liberarsi di lui durante la sessione invernale. Mentre il calciomercato della Roma si è sbloccato con decisione in entrata giunge questa nuova prova di mercato, Mourinho non ha intenzione di accontentarsi in questa sessione di riparazione.