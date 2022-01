Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Oliveira è giallorosso

Ufficiale il secondo acquisto del calciomercato invernale della Roma. Sergio Oliveira è a tutti gli effetti il nuovo centrocampista dei giallorossi.

Secondo rinforzo ufficiale per Josè Mourinho. Ora c’è anche la firma, il centrocampo della Roma accoglie un nuovo rinforzo di spessore. Ecco Sergio Oliveira, dopo lo sbarco in mattinata e le visite mediche è giunta anche la firma nero su bianco. Tiago Pinto non ha perso tempo, consegnando il nuovo rinforzo a centrocampo al tecnico portoghese.

Josè Mourinho è pronto ad abbracciare il secondo rinforzo della sessione di calciomercato invernale. Ora c’è anche il comunicato ufficiale, Sergio Oliveira è un nuovo centrocampista della Roma. Acquisto a lungo caldeggiato dallo stesso Special One, il rinforzo che in molti attendevano già dalla sessione estiva è finalmente ufficiale. Il centrocampo giallorosso si arricchisce di qualità e sostanza, con l’innesto del mediano portoghese. Ed è un asse tutto lusitano ad averlo portato a Trigoria, a partire da Mou fino all’agente Jorge Mendes, senza dimenticare Tiago Pinto. Il general manager giallorosso è intervenuto con tempestività sul mercato invernale, col doppio acquisto nei primi nove giorni di mercato per Mou.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Sergio Oliveira è giallorosso

Il centrocampista lascia il Porto a titolo temporaneo, con la Roma che si riserva il diritto di opzione per il suo acquisto definitivo, di seguito il comunicato ufficiale dei giallorossi: “L’ AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Il 29enne è cresciuto nel settore giovanile del Porto e ha preso parte con la nazionale portoghese agli Europei disputati nella scorsa estate.” Scelto anche il numero di maglia per lui, il nuovo centrocampista della Roma indosserà la numero 27.