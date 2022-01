Porte girevoli in casa Roma nella sessione di calciomercato invernale. Si accende il fronte cessioni, il doppio addio riserva una sorpresa nella formula.

Dopo l’accelerata su mercato che ha portato ai primi due rinforzi invernali si sblocca il fronte cessioni. Siamo ai dettagli per i primi addii di gennaio in casa Roma, già fissate diverse visite mediche. La doppia cessione in Spagna riserva diverse sorprese per i tifosi giallorossi, ecco la formula con la quale Tiago Pinto ha definito gli affari in uscita.

Inizia a smuoversi il mercato della Roma sul fronte cessioni. Confermato quello che in molti si aspettavano in questa sessione di mercato, una nuova rivoluzione nella rosa giallorossa. Dopo i primi due rinforzi giunti dalla finestra invernale ora è il tempo dei primi saluti. Le visite mediche sono state già fissate per domani, c’è una piccola sorpresa tra gli accordi delle cessioni. Ecco la mossa con cui Tiago Pinto cerca di tutelarsi anche in vista della finestra di trasferimenti estiva, il general manager giallorosso sta lavorando con tutte le energie per puntellare la rosa a disposizione di Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, doppio addio con sorpresa | Tutti i dettagli

In tre ai saluti immediati in casa Roma, fissate per domani le visite mediche di Calafiori, Villar e Mayoral. Per quanto riguarda il terzino sinistro, prodotto del vivaio giallorosso, il futuro stagionale sarà al Genoa di Shevchenko. Per il giovane giallorosso la formula è quella del prestito secco, la volontà della Roma è quella di farlo crescere in questa seconda metà stagionale.

I due calciatori spagnoli invece continueranno a giocare insieme, destinazione Getafe. Il club spagnolo viaggia nei bassifondi della Liga e i due esuberi giallorossi tenteranno l’impresa di risalire la china dall’attuale diciassettesima posizione. Il centrocampista si trasferisce sulla base di un prestito secco, stessa formula di Calafiori. La sorpresa riguarda soprattutto Borja Mayoral, la punta spagnola cambiando casacca farà risparmiare 500 mila euro di prestito da versare al Real Madrid, ma non finisce qui. La Roma manterrà un opzione sull’acquisto definitivo del suo cartellino, il diritto potrà essere esercitato a metà stagione per la cifra di 20 milioni di euro. A riportarlo il giornalista Marco Juric su Twitter.