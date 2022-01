Si accende il calciomercato in uscita in casa Roma. Dopo aver accolto i primi due rinforzi invernali è l’ora dei saluti, fissate le visite mediche.

Sono giornate di mercato intense quelle che si stanno vivendo nella società giallorossa. Quest’oggi è arrivato il secondo rinforzo dalla finestra invernale per Josè Mourinho. Mentre il tecnico portoghese ha accolto i primi due acquisti c’è una tripla cessione in vista, ora arriva anche l’annuncio sulle visite mediche.

Porte girevoli in quel di Trigoria, dopo l’approdo dei primi rinforzi dal calciomercato invernale. Si sblocca completamente il fronte delle cessioni in casa Roma, definito il triplo addio a gennaio. Ora c’è anche l’annuncio Sky, sono state fissate le visite mediche. Nulla di nuovo all’orizzonte per Josè Mourinho, accontentato finalmente col nuovo rinforzo a centrocampo. Mentre il portoghese accoglie Sergio Oliveira nella sua squadra è tutto definito per il triplice saluto nel quartier generale giallorosso. Per forza di cose si attendevano anche le cessioni e Tiago Pinto si è sbloccato in fretta e con determinazione. Ecco gli ultimi dettagli sui prossimi addii dal quartier generale giallorosso.

Leggi anche: Emergenza Covid, UFFICIALE: sospensione delle gare | Il nuovo protocollo

Calciomercato Roma, triplo addio | Fissate le visite mediche

Si accende il calciomercato in uscita, tutto definito verso il triplo addio. A salutare Trigoria saranno un difensore, un centrocampista ed un attaccante tutto confermato anche dall’annuncio su Twitter di Gianluca Di Marzio. Nella giornata di domani sono state fisssate le visite mediche di Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Nessuna sorpresa rispetto quanto vi avevamo anticipato, per entrambi la stagione proseguirà al Getafe. Entrambi i giocatori spagnoli cercheranno di risollevare le sorti della squadra allenata da Quique Sanchez, attualmente diciassettesima in classifica. Il terzo addio è nel settore difensivo e riguarda Riccardo Calafiori, anche per lui visite mediche fissate nella giornata di domani. Quando tutto sembrava portarlo al Cagliari, c’è stato un ribaltone nella giornata di ieri, il terzino sinistro andrà a giocare al Genoa fino a fine stagione.