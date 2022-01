Calciomercato Roma, Oliveira è in città | Le prime immagini dell’arrivo

Sergio Oliveira è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Ciampino. Si tratta del secondo acquisto della Roma in questa sessione di calciomercato.

Adesso non ci sono più dubbi: Sergio Oliveira sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista portoghese, oggetto di una trattativa portata avanti per giorni dal General Manager Tiago Pinto con il Porto, è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Ciampino. Un arrivo atteso da tempo da José Mourinho, che ora potrà finalmente contare su quel centrocampista di esperienza e personalità che chiedeva da tempo.

Ventinove anni, grande esperienza in Europa con le maglie di Porto, Nantes e Paok, Sergio Oliveira arriva nella Capitale in prestito con diritto di riscatto. La Roma, quindi, avrà la possibilità di completare il suo acquisto in estate qualora Mourinho lo indicasse come necessario. Intanto il tecnico potrà contare sin da domenica su un elemento importante da inserire nelle rotazioni del centrocampo giallorosso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, c’è anche il Barcellona | Sostituto ideale

Calciomercato Roma, ecco Oliveira | Le prime immagini

L’arrivo di un nuovo centrocampista era stato indicato come necessario da Mourinho subito dopo il suo arrivo a Roma. Il tecnico portoghese aveva indicato in Xhaka il leader tecnico e carismatico attorno a cui costruire la sua squadra. Le vie del calciomercato avevano poi portato il club e Tiago Pinto ad optare per soluzioni diverse, rimandando l’arrivo del mediano alla sessione invernale.

Ora Mou può finalmente sorridere. Oliveira risponde perfettamente alle caratteristiche che la Roma stava cercando: forte fisicamente e dotato di buona visione di gioco, il portoghese può aiutare la squadra a crescere anche e soprattutto dal punto di vista della personalità. Un punto su cui Mourinho era tornato ad insistere non più di tre giorni fa, nelle interviste successive alla sconfitta contro la Juventus. Domenica all’Olimpico arriva il Cagliari: non stupirebbe scoprire che Oliveira sarà già nell’undici titolare.