Calciomercato Roma, c’è anche il Barcellona | Sostituto ideale

Mentre la Roma si appresta ad abbracciare l’ultimo arrivo di calciomercato Sergio Oliveira, rimangono aperte diverse trattative.

Per la Roma oggi è il giorno di Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese è in arrivo nella Capitale per la gioia di José Mourinho, che sin dal suo arrivo nella Capitale aveva chiesto un rinforzo in mediana. Il giocatore arriva al termine di una trattativa condotta nell’ultima settimana da Tiago Pinto, capace di trovare la quadra con il Porto e di concludere un affare importante per la Roma.

Possibile che il giocatore venga impiegato da Mourinho già domenica contro il Cagliari. L’allenatore portoghese non è nuovo a scelte di questo tipo, come dimostrato anche nell’ultimo match di campionato contro la Juventus. In quell’occasione ad essere buttato nella mischia dal primo minuto, ad appena due giorni dall’arrivo a Roma, fu Ainsley Maitland-Niles. Ora potrebbe toccare ad Oliveira.

Calciomercato Roma, ci prova il Barça | La reazione del senatore

Il portoghese colma una lacuna in mediana che Mourinho aveva segnalato a lungo alla società. Diversi i calciatori che, in questi ultimi mesi, la Roma ha seguito con attenzione prima di arrivare all’affondo finale sul mediano del Porto. E se l’estate scorsa tutto cominciò con Xhaka – a proposito: attenzione allo svizzero in chiave estiva – nei mesi scorsi l’attenzione del club si era concentrata su Denis Zakaria. Poi il corteggiamento delle big della Premier, capaci di presentare offerte fuori mercato per le nostre squadre, aveva fatto cambiare ancora una volta i piani.

Tra i nomi più recentemente accostati alla Roma figura quello di Boubacar Kamara. Il centrocampista del Marsiglia va in scadenza a giugno e dopo una attenta riflessione sembrerebbe aver deciso di rimandare il proprio trasferimento a fine stagione. Su di lui è forte il pressing di diversi club europei, tra i quali figura anche il Barcellona. Secondo elnacional.cat, la notizia della trattativa del club blaugrana per arrivare a Kamara non sarebbe stata presa affatto bene da Sergi Busquets. Titolare inamovibile del ruolo, Busquets ha 33 anni e in casa Barcellona si cominciano a valutare alternative per il futuro. Kamara rappresenta, per caratteristiche ed età, il profilo ideale: una trattativa che ha però fortemente scontentato uno dei senatori dello spogliatoio catalano. Per la Roma, la certezza è che alla già lunga lista di pretendenti all’acquisto di Kamara – Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United, Newcastle e West Ham – si aggiunge ora anche il Barça.