Roma, ultim’ora ufficiale: positivo un altro calciatore della prima squadra. La nota del club dei Friedkin

Tensione altissima. Il momento non è dei migliori. E la situazione in casa giallorossa è da tenere sotto controllo giornalmente. Dopo le tre nuove positività comunicate dalla squadra femminile, qualche minuto fa è arrivata invece quella della formazione allenata da Mourinho.

“L’As Roma comunica che dopo un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. Questa la nota del club capitolino. Che si aggiunge all’altro positivo comunicato nella giornata di ieri. Non si conosce l’identità per una questione di privacy.

Roma, altra tegola per Mou

Altra tegola quindi per José Mourinho. Che almeno oggi abbraccerà Sergio Oliveira che è sbarcato nella Capitale e potrebbe essere disponibile subito per la prossima sfida all’Olimpico contro il Cagliari. Ma non c’è dubbio che questa tensione tocchi i nervi dei giocatori e dello staff tecnico, costretti a sottoporsi giornalmente a controlli non poco invasivi. Ma è la prassi ed è giusto così: tutto deve essere rispettato anche perché non si possono creare dei focolai che possono anche dare delle problematiche di salute.