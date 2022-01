Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juve può sbloccarsi così

I bianconeri stanno cominciando a cercare un sostituto e in questa finestra di calciomercato hanno messo gli occhi sul talento della Roma

Domenica alle 18 la Roma affronta il Cagliari allo Stadio Olimpico. La gara dovrebbe essere più che alla portata per Abraham e compagni, ma, si sa, il pallone è rotondo e qualunque cosa può succedere. I sardi, poi, hanno vinto le ultime due partite e sono alla ricerca di altri punti per uscire dal pantano della retrocessione. Cercare di uscire dall’Olimpico con qualcosa di positivo, però, dovrebbe essere molto difficile con Mourinho che sta ovviamente preparando la gara per cercare di rialzarsi dopo lo scivolone con Juventus e Milan.

In vista della partita, l’allenatore portoghese ha avuto due sorprese da parte di Karsdorp e Smalling. I due, infatti, sono indisponibili e dovranno essere sostituiti dal tecnico che sa già cosa fare. Per l’olandese, infatti, è stato acquistato apposta Maitland-Niles, che è stato buttato nella mischia già contro la Juventus. Per l’ex Manchester United, invece, le opzioni sono diverse. Al suo posto si potrebbero vedere Kumbulla o Cristante, così come potrebbe esserci il ritorno alla difesa a quattro. Intanto, si è presentato ufficialmente ai giornalisti e ai tifosi anche Sergio Oliveira, che ha parlato in conferenza stampa.

Calciomercato Roma, Dybala non rinnova e la Juve pensa a Zaniolo

Non solo acquisti. Tiago Pinto deve stare attento anche alle cessioni con le squadre che pensano ai suoi talenti per rinforzare le rose. La situazione di Paulo Dybala alla Juventus non sta migliorando con l’attaccante argentino che non ha ancora trovato un accordo con la società. La prolungazione del contratto della Joya, infatti, non è ancora avvenuta e andrà in scadenza il 30 giugno 2o22. La Juve, quindi, sta già pensando a come sostituire Dybala e come riporta Calciomercato.it per farlo ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo. I bianconeri potrebbero presentare un’offerta di circa 5o milioni per portare il numero 22 giallorosso a Torino e la Roma, sempre secondo il sito specializzato in calciomercato, potrebbe cederlo senza troppi problemi a quella cifra.