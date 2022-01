Il calciatore ha detto no al trasferimento. In questa finestra di calciomercato invernale è nella lista della Roma, ma non vuole lasciare il club

Per un acquisto he viene fatto c’è sempre, o quasi, un calciatore che se ne va. Creare spazio e, soprattutto, ottenere liquidità è uno degli obiettivi di molte squadre tra cui la Roma. I giallorossi da tempo si stanno muovendo sul mercato strizzando l’occhio alla sostenibilità. Riuscire a utilizzare per la maggior parte delle trattative un tesoro interno creato grazie alle cessioni e altri incassi è sicuramente un obiettivo del club. I Friedkin, come molti altri proprietari di squadre sia italiane che straniere, vogliono abbattere i debiti per potersi muovere più liberamente. Per questo motivo, quindi, Tiago Pinto si sta muovendo sul mercato non solo in entrata, creando di accontentare il più possibile José Mourinho, ma anche in uscita.

L’obiettivo del general manager della Roma è quello di aver a disposizione un gruzzoletto proveniente dalle cessioni. Sulla lista dei parenti ci sono sia gli esuberi separati in casa o quei giocatori che sono scesi in campo raramente. Negli ultimi giorni, infatti, hanno creato spazio disponibile per nuovi acquisti Riccardo Calafiori, Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Mentre il primo è partito in direzione Genoa, gli ultimi due sono approdati in Spagna. L’ex Elche e l’ex Real sono tornati in patria per vestire la maglia del Getafe fino al 30 giugno 2022, con l’obiettivo di fare minutaglie in Liga. La questione esuberi nella Roma è molto delicata con Santon che sembra stia trattando la risoluzione del contrato, mentre la situazione di Federico Fazio è molto più spinosa.

Calciomercato Roma, Fazio non vuole partire

Come riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, Federico Fazio, alla Roma dal 2016, ha rifiutato un’offerta dalla Salernitana. Il difensore argentino ha deciso che in questa finestra di calciomercato invernale non lascerà Roma e aspetterà la fine del contrato. Lo scorso settembre, poi, il difensore ha intrapreso un’azione legale contro la società. Fazio, infatti, quest’anno non è mai stato nei piani di Mourinho che sin dall’inizio lo ha messo ai margini della squadra come Santon. Però, mentre l’ex Newcastle e Inter sta cercando una soluzione rapida, l’argentino ha deciso di non facilitare le cose.