Una nuova pista irrompe nel calciomercato della Roma. In Brasile non hanno alcun dubbi, è testa a testa col Milan per il giovane talento.

Nuova pista sudamericana in Serie A. L’annuncio che arriva dal Brasile non lascia dubbi, Roma e Milan sono sulle tracce di un giovane talento carioca. Il calciatore si sta mettendo in luce con la maglia del Gremio ed avrebbe già scatenato le fantasie del campionato italiano. Si parla di sondaggi già effettuati per il suo profilo, andiamo a scoprire gli ultimi dettagli.

Sono giorni intensi in casa giallorossa, le attenzioni si dividono tra campo e trattative di calciomercato. Domani sera la Roma debutterà ufficialmente in Coppa Italia, all’Olimpico arriverà il Lecce per gli ottavi di finale della competizione. In attesa del nuovo debutto stagionale c’è una nuova pista che irrompe nella sessione di mercato invernale dei giallorossi. Tiago Pinto sta lavorando intensamente per definire nuovi colpi sia in entrata che in uscita. Mentre si attende di capire di più sul possibile terzo rinforzo invernale, una nuova voce di mercato giunge con decisione dal Brasile.

Calciomercato Roma, talento dal Brasile | Testa a testa col Milan

A riportare la notizia è stato il portale sudamericano Gauchazh, che ha parlato di sondaggi effettuati sia dalla Roma che dal Milan. L’oggetto delle attenzioni e dei desideri dei due club di Serie A è un giovane calciatore in forza al Gremio. Parliamo del classe 2003, Lucas Kawan, terzino destro che si sta mettendo in luce con la maglia del club brasiliano. Il giovane gioca nel ruolo di terzino destro, ed è stato da poco aggregato alla prima squadra. La concorrenza dei rossoneri potrebbe diventare agguerrita, entrambe le squadre guardano in casa Gremio per assicurarsi il nuovo talento carioca della fascia. Previsto un testa a testa serrato per Tiago Pinto.