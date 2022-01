Calciomercato Roma, l’asta scatta subito | Niente rinnovo e prezzo stracciato

In questa sessione invernale di calciomercato, il giocatore è in orbita Roma, ma ci sono diversi club su di lui

Oggi alle 21 la Roma affronta il Lecce per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Negli ultimi anni, il cammino del club della Capitale non è stato dei migliori con l’ultima semifinale raggiunta nel 2017. Da quell’anno in poi, poche volte sono stati9 raggiunti i quarti di finale in cui ci sono state anche sconfitte pesanti. Vincere oggi significherebbe andare avanti in una competizione che ad oggi non va sottovalutata. La vittoria del torneo, infatti, significa accesso diretto in Europa League, un traguardo non da sottovalutare viste le complicazioni del campionato

Con 16 gare ancora da disputare, e 48 punti totali da conquistare, la Roma è a 6 punti dal quinto posto, ovvero l’accesso alla competizione. L’Atalanta, quarta in classifica, è quarta a 42 punti, uno in più della Juventus. Ci sono molte possibilità ancora per conquistare uno degli obiettivi, ma la Coppa Italia potrebbe rappresentare un altro escamotage. Per raggiungere l’obiettivo finale. Tiago Pinto sta cercando di accontentare José Mourinho con l’arrivo del terzo acquisto dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Con il terzo innesto, la rosa della Roma sarebbe completa e senza troppe lacune, in modo da competere al meglio fino a fine stagione.

Calciomercato Roma, Liverpool in pole su Carvalho

Sulla lista di Tiago Pinto, non ci sono solo giocatori pronti, ma anche giovani promesse. Una di queste è Fabio Carvalho, talentino del Fulham intorno a cui orbita la Roma. Il centrocampista sembra non voler rinnovare il contratto e per questo su di lui sta per cominciare un’asta. Secondo quanto riporta il Daily Express, l’allenatore del club, Marco Silva, ha consigliato al classe 2002 di rimanere con i piedi a terra. Cercare il salto di qualità già a gennaio potrebbe essere pericoloso per il ventenne, su cui sembra favorito su tutti il Liverpool. I Reds, secondo il Sun, sono pronti a battere la concorrenza del West Ham per portare il giovane talento ad Anfield.