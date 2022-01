La FIFA ‘blocca’ i prestiti | Roma salva per un pelo

La Fifa ha ufficializzato un nuovo regolamento sui prestiti, con delle limitazioni importanti a livello internazionale: ecco la situazione della Roma

Da quando è stato eletto presidente della FIFA, Gianni Infantino ha sempre puntato il dito su alcune dinamiche di mercato, nell’intento di limitare alcuni fenomeni come la caccia alle plusvalenze facili e l’iper utilizzazione dei prestiti. Due pratiche molto diffuse e giudicate dannose per la crescita dei giovani talenti.

Dopo mesi di lavoro e di consultazioni, il massimo organismo internazionale del calcio ha deciso di passare all’azione, pubblicando in maniera ufficiale il nuovo regolamento sui prestiti internazionali. Un documento che verrà approvato definitivamente nel corso della prossima riunione del Concilio e che entrerà in vigore a partire dal primo luglio del 2022. Tra i provvedimenti più importanti, ci sono quelli che riguardano il numero massimo di prestiti consentiti a livello internazionale. Otto in entrata e otto in uscita per la stagione 2022/23, sette per la stagione 2023/24 e in sei per la stagione successiva.

Regole che non valgono per i calciatori da 21 anni in giù e per quelli di formazione interna, ma che comunque ridurranno i margini di manovra dei direttori sportivi. La FIFA, inoltre, ha dato tre anni di tempo alle federazioni nazionali per adeguarsi alle nuove linee guida.

Calciomercato, nuovo regolamento sui prestiti: la situazione della Roma

Un’altra norma importante è quella che impedisce ad un terzo club di subentrare in corsa in un prestito tra due squadre. Guardando in casa Roma, se questo regolamento fosse stato introdotto già da questa stagione, Borja Mayoral e Robin Olsen non sarebbero potuti andare al Getafe e all’Aston Villa, ma sarebbero rimasti in giallorosso e allo Sheffield United. Attualmente la squadra giallorossa ha otto calciatori in prestito all’estero. Due di questi sono il ventenne Providence (al Bruges) e il ventunenne Bianda (Nancy), che dunque vanno esclusi dal conteggio FIFA.

Diverso il discorso per Ante Coric (Zurigo), Justin Kluivert (Nizza), Robin Olsen (Aston Villa), Gonzalo Villar (Getafe), Pau Lopez e Cengiz Under (Marsiglia), tutti over 21. Al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme (luglio 2022), la situazione della Roma sarà ancora migliore visto che sono ormai certi i riscatti obbligatori di Lopez e Under, mentre per il riscatto di Kluivert è sufficiente che il Nizza si qualifichi per una competizione europea a fine campionato. Maitland-Niles e Sergio Oliveira sono invece gli unici due prestiti in entrata.