Roma, cresce l’entusiasmo dopo il nuovo annuncio sui Friedkin. La dirigenza giallorossa si muove, l’appuntamento è stato già fissato.

Questo mese di gennaio si conferma fondamentale per la Roma. I giallorossi, tra campo e calciomercato, stanno ridisegnando la rotta stagionale e la proprietà Friedkin non è da meno. In attesa dell’esordio in Coppa Italia, stasera contro il Lecce, c’è un nuovo annuncio che accende gli entusiasmi dei tifosi giallorossi. La proprietà statunitense ha già fissato un nuovo incontro, previsti importanti passi in avanti.

Sono giornate importantissime per il futuro della Roma. I giallorossi stanno cambiando volto grazie al calciomercato, da subito gettati nella mischia i primi due rinforzi della sessione invernale. Occhi puntati sul campo anche stasera, quando i ragazzi di Josè Mourinho debutteranno negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il primo ostacolo viene dalla Serie B e si chiama Lecce, salentini a caccia dell’impresa allo stadio Olimpico. Mentre si attendono nuovi sviluppi sul terzo colpo ufficiale del mercato di riparazione, giunge un nuovo retroscena che stimola le ambizioni dei tifosi romanisti.

Roma, entrano in scena i Friedkin | Appuntamento già fissato

Si muove con decisione la proprietà Friedkin, non solo sul calciomercato ma per quanto riguarda la questione nuovo stadio. La proprietà statunitense vuole dimenticare in fretta i vari progetti naufragati sul nuovo impianto di proprietà, già fissato un appuntamento con la massima carica istituzionale cittadina. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport nella prossima settimana ci sarà l’incontro cruciale col sindaco Gualtieri, già incrociato informalmente allo stadio Olimpico. L’iter per il nuovo stadio potrebbe subire una decisa accelerata, fissando finalmente le basi per un progetto da lungo atteso da tutti i sostenitori dell’As Roma. La proprietà giallorossa continua a spingere sulla zona Ostiense/Mercati generali, vedremo se stavolta arriverà la giusta sponda dall’amministrazione della città.