L’ex capitano della Roma continuerà a lavorare al fianco del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

Daniele De Rossi proseguirà il suo percorso di crescita e di ‘formazione’ al fianco del ct dell’Italia. Nei mesi scorsi si parlava di un incarico completamente nuovo sempre nello staff della Nazionale.

Incarico che secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, non è stato più preso perché la sua idea era quella di diventare un allenatore Uefa Pro e avere la possibilità di allenare in qualsiasi categoria. Ma i ritardi causati dalla pandemia legata al Covid hanno fatto propendere per il proseguo al fianco di Roberto Mancini.

Italia, ritorna Daniele De Rossi

La prossime sfida per l’Italia vede gli azzurri affrontare la Macedonia del Nord nel playoff per la qualificazione ai Mondiali di Qatar , in programma proprio dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Per Daniele De Rossi ritorno in Nazionale al fianco di Mancini, con l’obiettivo che è quello di continuare ad aiutare il commissario tecnico nella preparazione delle gare. Lui continuerà ad apprendere quanto più possibile da un allenatore esperto come l’ex Inter e City, tra i tanti club guidati.