Roma, c’è il ritorno ad allenarsi | Mourinho può sorridere

In vista della gara con l’Empoli arrivano buone notizie dall’infermeria con un rientro in gruppo per il tecnico della Roma

Mourinho può esultare ancora. Dopo la vittoria con il Lecce in Coppa Italia, i giallorossi affronteranno l’Empoli in campionato. Sulla carta, contro i toscani non dovrebbe essere una partita difficile anche se sono undicesimi in campionato con 29 punti. Lo score non è dei più pericolosi, nelle ultime cinque partite, infatti, l’Empoli ha alternato tre pareggi e due sconfitte. La Roma, invece, viene da due vittorie, due sconfitte e un pareggio, avvenuto con la Sampdoria nella fine del 2021.

In vista della sfida con l’Empoli, Mourinho ha potuto riabbracciare due componenti della rosa. Nei giorni scorsi, infatti, sono rientrati sia Chris Smalling che Stefan El Shaarawy. I due sarebbero potuti essere impiegati anche contro il Lecce in Coppa Italia, ma il tecnico portoghese ha preferito evitare. I due potrebbero tornare in campo proprio nel fine settimana contro i toscani per la ventitreesima gara di Serie A.

Roma, El Shaarawy e Smalling tornano ad allenarsi

Come riporta Filippo Biafora del Tempo, Insieme a chi non ha giocato con il Lecce si sono allenati anche El Shaarawy e Smalling, I due erano assenti a causa di alcuni problemi fisici che li hanno tenuti lontano dal campo. Ora, però, i due sono tornati sul rettangolo verde per tornare in forma. Sia il difensore che l’esterno ex Monaco sono recuperati e sono a disposizone di Mourinho che può decidere di schierarli nella gara di domenica.