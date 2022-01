In attesa di tornare in campo si accendono i riflettori sul calciomercato invernale della Roma. Tiago Pinto non molla, nuova pista in Serie A.

I giallorossi sono attesi dalla delicata trasferta di Empoli, contro l’ex tecnico Andreazzoli. In attesa della trasferta toscana, importantissima per trovare continuità di risultati, tante attenzioni si riversano sul calciomercato di riparazione. Il general manager della Roma, Tiago Pinto, non ha intenzione di mollare fino alla fine della sessione invernale. Spunta una nuova pista in Serie A.

In attesa di tornare in campo, domani pomeriggio ad Empoli, le attenzioni in casa Roma continuano a concentrarsi sulla sessione di mercato invernale. Sono giorni concitati per Tiago Pinto, il responsabile del mercato dei giallorossi sta lavorando senza sosta sia in entrata che in uscita. I due fronti sono legati a stretto raggio, per abbracciare il terzo rinforzo della campagna d’acquisti invernale il gm portoghese deve assicurare anche un’altra uscita. C’è una nuova pista in Serie A che potrebbe far gola a Pinto, il dirigente può sfruttare l’assist dell’Inter per cercare di chiudere immediatamente.

Calciomercato Roma, assist dall’Inter | Nuova pista in Serie A

I giallorossi potrebbero sfruttare con tempestività l’assist fornito dall’Inter in Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, prossimi avversari nei quarti di finale di Coppa Italia, sono protagonisti di un triangolo di mercato che potrebbe favorire Tiago Pinto. Il portoghese sta cercando in tutti i modi di trovare una sistemazione per Amadou Diawara. Dopo la rottura netta con la pista turca si guarda anche nel campionato italiano, come riporta stamane la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, rientrerebbe nelle mire della Sampdoria che sembrava essere ad un passo dall’acquisto di Stefano Sensi dall’Inter. Ma ora i nerazzurri avrebbero deciso di tenere il centrocampista, decisivo con la sua rete proprio in Coppa Italia, anche per ovviare all’assenza prolungata di Correa. Trattativa in stallo con la Samp che potrebbe sbloccare con decisione la strada per Tiago Pinto.