Nuovo pesante indizio di calciomercato in casa Roma. Le gerarchie nella squadra sono completamente ribaltate e Veretout potrebbe lasciare subito.

I giallorossi sono impegnati sul campo dell’Empoli. All’intervallo il risultato è sul 4-0 per i giallorossi. In attesa di tornare in campo per la seconda frazione proprio dal terreno verde giunge un indizio schiacciante verso l’addio di Jordan Veretout a gennaio. Le scelte del tecnico portoghese parlano chiaro e possono dettare nuovi scenari immediati per Tiago Pinto.

La Roma è a caccia di continuità in campionato sul campo dell’Empoli. La compagine toscana è tra le sorprese stagionali della Serie A, guidata in panchina dall’ex giallorosso Aurelio Andreazzoli. All’intervallo il risultato è fermo sullo 0-4 per i giallorossi, devastanti nella prima frazione di gara. In attesa di tornare in campo per il secondo tempo c’è un nuovo indizio palese che può spingere Veretout verso l’addio immediato. Le gerarchie nella rosa sono completamente stravolte, le decisioni del tecnico portoghese parlano chiaro.

Leggi anche: Calciomercato Roma, altro colpo Getafe | Manca l’ultimo sì

Calciomercato Roma, bomba Veretout | Asta pazzesca in Serie A

Ennesima esclusione per Jordan Veretout dal primo minuto, già contro il Cagliari il francese non avrebbe dovuto giocare dal primo minuto. Nell’occasione dell’Olimpico fu decisivo l’infortunio occorso a Lorenzo Pellegrini, alla fine il francese rientro nei titolari all’ultimo minuto. Stavolta l’esclusione è stata confermata, fiducia a Sergio Oliveira e Cristante sulla mediana della Roma. Questa nuova esclusione potrebbe spingere il centrocampista transalpino verso l’immediato addio, rispolverando uno scenario già tracciato dal sito Calciomercatoweb.it. Il francese fa gola ad Inter e Juve, le due big di Serie A potrebbero darsi battaglia immediatamente per strapparlo subito alla corte dei giallorossi.

Leggi anche: Calciomercato Roma, annuncio in diretta | Stop alle cessioni

L’esplosione di Sergio Oliveira ha relegato in panchina Jordan Veretout, il francese sembra aver rapidamente perso l’appeal che il tecnico ha sempre riposto in lui nella prima metà stagionale. Ora la nuova panchina potrebbe scatenare la folle asta in Serie A, con Inter e Juve pronte a duellare per il francese.