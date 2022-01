Empoli-Roma, formazioni ufficiali | Cambia tutto in difesa

Sono stati resi noti gli schieramenti di Empoli-Roma. Ecco le scelte di Mourinho che ieri ha confermato la difficoltà della gara

Alle 18.00 allo Stadio Carlo Castellani va in scena Empoli-Roma. Ieri nella conferenza stampa di rito, José Mourinho ha espresso le sue idee riguardo la gara e gli uomini di Aurelio Andreazzoli. I toscani hanno un gioco votato all’attacco e la propensione all’offensiva è sicuramente la strategia che l’ex allenatore della Roma vorrà ripercorrere. Questo sbilanciamento in avanti è sicuramente uno degli aspetti che ha preoccupato di più Mourinho che sà di dover affrontare una squadra molto pericolosa. Nonostante siano neopromossi, i giocatori dell’Empoli sono tra i più prolifici in Serie A e questa mentalità gli ha permesso di fare punti anche con alcune big.

“Sono sicuro non sarà facile”, con queste parole Mourinho ha descritto la trasferta in toscana. Per l’occasione sono stati recuperati alcuni giocatori che potrebbero calcare il campo da gioco. Tra questi sicuramente Chris Smalling, che si è allenato nei giorni scorsi: “È disponibile a giocare e se deve giocare giocherà”. Così il tecnico ha risposto alle domande sul difensore inglese che ha dovuto saltare le gare con Juventus, Milan e Cagliari. Lo Special One, poi, ha parlato anche del calciomercato. Da qui fino alla fine di gennaio , il portoghese non si aspetta nuovi arrivi, ma la speranza di veder arrivare un altro innesto rimane viva.

Empoli-Roma, la decisione sulla difesa

Aurelio Andreazzoli, invece, ha suonato la carica per i suoi uomini. La partita contro l’Inter in Coppa Italia ha galvanizzato i toscani che nonostante la sconfitta hanno costretto Dzeko e compagni ai supplementari. Proprio i minuti addizionali sono stati una tagliola per alcuni uomini di Andreazzoli che hanno accusato la stanchezza. Puntare sulla fatica sulle gambe dei toscani potrebbe essere una mossa per Mourinho che sta studiando la formazione giusta. Alla vigilia i dubbi riguardavano soprattutto la difesa, che poteva essere a tre o a quattro, ma a pochi giri di orologio dal match, il portoghese ha svelato le sue scelte:

Empoli (4-3-1-2): G. Vicario; P. Stojanovic, S. Romagnoli, M. Viti, R. Marchizza; S. Zurkowski, S. Ricci, L. Henderson; N. Bajrami; P. Cutrone, A. Pinamonti. All. A. Andreazzoli.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, C. Smalling, R. Ibanez; R. Karsdorp, S. Oliveira, B. Cristante, H. Mkhitaryan, A. Maitland-Niles; N. Zaniolo, T. Abraham. All. J. Mourinho.