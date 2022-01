La Roma trova un’importante vittoria in campionato, dopo una prima frazione da sogno contro l’Empoli. Inutile la reazione toscana nella ripresa.

Roma-Empoli termina 2-4. I giallorossi sono stati devastanti nella prima frazione di gara, trovando quattro reti nel giro di tredici minuti. Nella seconda metà di gara i giallorossi subiscono il ritorno dei toscani, prima di blindare la porta di Rui Patricio e garantire tre punti importantissimi per i ragazzi di Josè Mourinho.

Empoli-Roma si chiude . I giallorossi hanno condotto un primo tempo devastante, concluso sul 4-0. Nella ripresa la compagine toscana riesce a dimezzare lo svantaggio prima con Pinamonti poi con Bajrami. Rui Patricio riesce a blindare la porta e garantire tre punti importantissimi per rilanciarsi in classifica.

Giallorossi a caccia di continuità in campionato dopo la vittoria di misura contro il Cagliari. Ad attendere la banda di Josè Mourinho l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, toscani tra le sorprese stagionali della Serie A. Gara che inizia su ritmi equilibrati con i padroni di casa a sfiorare la rete con l’albanese Bajrami. Roma devastante nella seconda metà della prima frazione, doppietta di Abraham, Oliveira e Zaniolo hanno siglato il poker in soli tredici minuti.

La ripresa si apre con la rete dei toscani, a segno Pinamonti marcato troppo leggermente in area di rigore. Mourinho opera il primo cambio all’ora di gioco, con Vina che rileva Maitland-Niles. Empoli pimpante e Roma che gestisce il vantaggio di rimessa. Al 72esimo minuto arriva anche il gol che dimezza lo svantaggio con Bajrami, abile ad infilare Rui Patricio dal limite dell’area. Al 75esimo minuto entra anche Veretout, francese che sembra aver perso la titolarità. Anche Felix in campo per Zaniolo, ottima la gara del numero 22. Rui Patricio riesce a blindare la porta, la Roma esce dal Castellani con una vittoria importantissima.

Leggi anche: Voti Empoli-Roma 2-4, Abraham e Zaniolo top | Grave insufficienza

Voti Empoli-Roma 2-4, Abraham e Zaniolo top | Grave insufficienza

Empoli: Vicario 6; Fiamozzi 4, Ismajli 5, Tonelli 4, Marchizza 6 (42° Viti 6 ); Zurkowski 6, Ricci 5.5, Bandinelli 6.5 (81° Benassi sv); Bajrami 7, Henderson 6 (81° Cutrone sv ); Pinamonti 7.

A disp. Ujkani, Furlan, Stojanovic, Viti, Asllani, Romagnoli, Benassi, Rizza, Pezzola, La Mantia, Cutrone. All. Andreazzoli

ROMA: Rui Patricio 6 ; Mancini 5, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 6.5, Oliveira 7, Cristante 6.5, Mkhitaryan 7 ( 75° Veretout 6 ), Maitland-Niles 6 (59° Vina 5.5) ; Zaniolo 7.5 (79° Felix Afena-Gyan sv), Abraham 8.

A disp. Fuzato, Boer, Kumbulla, Vina, Bove, Veretout, Zalewski, Keramitsis, Perez, Shomurodov, El Shaarawy, Felix All. Mourinho

Ammoniti: 52° Mancini, 63° Tonelli, 83° Benassi, 85° Cristante