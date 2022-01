Siamo entrati nell’ultima settimana del calciomercato invernale. L’addio bomba di Vlahovic potrebbe arricchire anche la Roma, ecco perché.

Gli ultimi sette giorni di mercato invernale si preannunciano davvero infuocati. Ad una settimana esatta dal gong finale giunge un nuovo annuncio bomba in casa Fiorentina, oggetto della bufera l’addio a Dusan Vlahovic. La partenza del talentuoso attaccante serbo potrebbe arricchire, a sorpresa anche le casse della Roma, ecco svelato il motivo.

L’ultima settimana di trattative invernali infuoca la Serie A. In serata è arrivato un annuncio bomba in casa Fiorentina, un vero e proprio via libera alla cessione di Dusan Vlahovic. Il direttore sportivo del club toscano, la vecchia conoscenza giallorossa Daniele Pradè, non ha lasciato alcun dubbio sulla posizione della proprietà Commisso. La squadra viola è pronta a cedere il numero 9 – capocannoniere del campionato italiano- immediatamente nella finestra invernale, aprendo le porte ad ogni destinazione. Lo scenario, che potrebbe vedere la Juventus in pole position, potrebbe arricchire a sorpresa anche le casse finanziarie della Roma.

Calciomercato, l’addio di Vlahovic arricchisce anche la Roma

A sorpresa la cessione del serbo potrebbe arricchire anche la Roma. Nei mesi scorsi si era sondata a lungo la pista che portava a Borja Mayoral come sostituto numero 9 del club toscano. Alla fine l’attaccante spagnolo ha raggiunto la Liga, al Getafe insieme a Villar. Mentre il nuovo nome potrebbe far contento Tiago Pinto a sorpresa. Come riportato dall’edizione odierna de La Nazione i toscani stanno vagliando diverse alternative per il nuovo terminale offensivo. Oltre a Milik, Scamacca e Joao Pedro c’è una nuova pista che porta a guardare in Bundesliga. Pradè avrebbe messo nella lista del futuro numero 9 anche l’attaccante ceco ex Roma, Patrik Schick. Attualmente in forza al Bayer Leverkusen, che potrebbe pensare di cederlo per una congrua offerta economica. Cifra che arricchirebbe anche la Roma, i giallorossi hanno stipulato una condizione vantaggiosa nel momento della cessione col club tedesco. L’attaccante si trasferì in Germania per 26,5 milioni di euro, ora il club giallorosso incasserà il 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto alla somma sborsata dal Leverkusen per acquistarlo.