Calciomercato Roma, contatti con l’agente | Pinto prepara il colpo estivo

Il general manager della Roma con la testa è già alla sessione estiva di calciomercato e pensa agli affari per la fine della stagione

Il 5 febbraio la Roma torna in campo contro il Genoa. In questa pausa della Serie A, Roberto Mancini ha preparato uno stage per monitorare alcuni giocatori che potrebbero entrare a far parte della Nazionale che non ha ancora in mano la qualificazione per Qatar 2022. Intanto, in questo stop del campionato cade anche la fine del calciomercato invernale con il gong conclusivo che suonerà alle 20 del 31 gennaio. Tiago Pinto può ritenersi più che soddisfatto di quello che è riuscito a fare, ma il suo lavoro sembra non fermarsi.

Il general manager della Roma è riuscito a cedere ben 4 giocatori e ad acquistarne due. Ad aver lasciato Trigoria, infatti, sono stati Gonzalo Villar e Borja Mayoral, girati in prestito al Getafe, Riccardo Calafiori al Genoa e Bryan Reynolds al Kortrijk. In compenso, ad essere approdati in maglia giallorossa sono stati Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira, rispettivamente da Arsenal e Porto. I due sono stati subito impiegati da José Mourinho che ne ha apprezzato le qualità, soprattutto dell’ex Dragoes, che è andato a segno in due gare su due in Serie A.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, bomba Zaniolo | Fissato l’incontro

Calciomercato Roma, Pinto ci prova per Medina

L’intelligenza di un uomo si vede quando riesce a pensare subito anche al futuro. Per questo motivo Tiago Pinto, nonostante sia solo gennaio, non sta perdendo tempo e sta preparando qualche colpo per l’estate. Nei giorni scorsi, il general manager ha incontrato a Milano Marcelo Simonian, agente di Facundo Medina, difensore classe 1999 del RC Lens. Mourinho sta cercando di blindare il reparto arretrato e per farlo vuole un difensore mancino. Il sudamericano potrebbe essere perfetto per questo ruolo e, come riporta Il Romanista, il gm sta pensando a lui per l’estate. Il costo della trattativa dovrebbe essere tra gli 8 e i 10 milioni, nonostante il contratto di Medina scada nel 2024. Su di lui, però, sembra essere in forte vantaggio la Premier League, con alcune squadre interessate al giocatore.