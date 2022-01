Calciomercato Roma, trovato il sostituto | Si fa dura per Pinto

Il calciomercato si avvicina alla chiusura, con la deadline fissata per il prossimo 31 gennaio, tra cinque giorni.

Tiago Pinto come ha più volte ammesso continua a monitorare ogni situazione e possibile occasione per completare in entrata il mercato fatto già di due acquisti, ovvero Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal e Sergio Oliveira dal Porto.

Il dirigente portoghese sta lavorando soprattutto sulle uscite, dove potrebbero essere piazzati last minute Federico Fazio e Davide Santon. Il difensore centrale sembrerebbe essere indirizzato alla Salernitana, con l’argentino che avrebbe accettato la proposta del ds Walter Sabatini. Per il laterale italiano non ci sono grosse novità.

Calciomercato Roma, trovato il sostituto di Ndombele

Intanto ulteriori aggiornamenti che riguardano indirettamente il calciomercato giallorosso arrivano dall’Inghilterra, precisamente a Londra, sponda Tottenham. Il direttore sportivo del club inglese, Fabio Paratici, avrebbe individuato concretamente il sostituto di Tanguy Ndombele, il quale è sempre più vicino al Valencia.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti, Antonio Conte potrebbe avere presto a disposizione un nuovo giocatore. La dirigenza Spurs sta trattando con la Fiorentina per Sofyane Amrabat. Il giocatore, di proprietà della viola, è una delle opzioni per sostituire il partente Ndombele. Qualora la trattativa dovesse andare a buon fine significherà che Jordan Veretout non adrà al Tottenham. La sessione di calciomercato, dunque, potrebbe concludersi con due colpi in entrata per la Roma, con la permanenza almeno fino a giugno del centrocampista francese e di Amadou Diawara.