Importante novità su una questione che appassiona da anni i tifosi della Roma. Le prime mosse del Ceo, Pietro Berardi, possono essere decisive.

In casa Roma si vive con attenzione l’ultimo scorcio di calciomercato invernale. I giallorossi torneranno in campo il 5 febbraio contro il Genoa allo stadio Olimpico. Tutte le attenzioni sono rivolte alle mosse di Tiago Pinto, che sta cercando di trovare la quadra per tentare l’assalto al terzo rinforzo invernale. Ma c’è un’altra questione che preme da anni in casa giallorossa, quella relativa al nuovo stadio di proprietà.

Ultimi giorni di calciomercato invernale in casa Roma. Fari puntati sul general manager, Tiago Pinto, che sta cercando di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Ma c’è un altro fronte che potrebbe sbloccarsi improvvisamente, per la gioia di tanti tifosi giallorossi. Il nuovo Ceo, Pietro Berardi, da ottobre al posto di Fienga nella società giallorossa, ha incontrato quest’oggi la massima carica amministrativa di Roma. E’ proprio il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ad esprimere fiducia e spirito collaborativo con la società giallorossa.

Leggi anche: Compleanno Mourinho, c’è il regalo della Roma: sorpresa Diawara

Roma, primo incontro positivo: “Piena collaborazione”

Il primo incontro tra Berardi e Gualtieri sembra esser stato più che positivo. I tifosi della Roma aspettano da anni di capire se e quando i giallorossi potranno avere uno stadio di proprietà. Le parole del sindaco Gualtieri riportate via Twitter: “Positivo primo incontro con il Ceo della Roma Pietro Berardi per stabilire un pieno rapporto di collaborazione tra Campidoglio e Roma e organizzare un metodo operativo con cui affrontare insieme tanti temi, a cominciare dallo stadio“. Se queste parole dovessero trovare conferme nella realtà finalmente potrebbe arrivare l’accelerata che da troppi anni i tifosi della Roma attendono. Sarà questa la volta buona per vedere nascere il nuovo stadio della Roma?