Calciomercato Roma, intreccio Arsenal-Psg | Pinto a rischio beffa

Quattro giorni alla chiusura del calciomercato. Tra circa 100 ore si tireranno le somme di ciò che è stato fatto in questo primo mese del 2022 e Tiago Pinto può essere più che soddisfatto. Il general manager della Roma ha cominciato questa finestra invernale con due acquisti richiesti da José Mouirnho in persona per migliorare la rosa. Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira sono arrivati per colmare quelle lacune individuate dal tecnico portoghese nella prima parte di campionato. L’esterno destro ha dimostrato di poter sostituire molto bene Rick Karsdorp, mentre il portoghese è stato utile in mezzo al campo. L’ex Porto, infatti, è finito per ben due volte nel tabellino dei marcatori contro Cagliari ed Empoli.

In uscita, il general manager della Roma ha piazzato già 4 giocatori in prestito e in questi ultimi giorni sta cercando di mettere a segno gli ultimi affari. Tra questi c’è quello che vede protagonista Amadou Diawara. Il centrocampista guineano ha lasciato la Coppa d’Africa dopo la sconfitta con il Gambia di Ebrima Darboe e in questi giorni sta tornando nella Capitale per discutere il suo futuro. Sulle sue tracce, infatti, c’erano molto forti Torino e Valencia, con gli spagnoli che stanno cercando un centrocampista per blindare la linea mediana.

Calciomercato Roma, Wijnaldum verso l’Arsenal

In entrata, invece, Tiago Pinto sta lavorando ancora in questa finestra di calciomercato per dare a Mourinho e alla Roma il terzo innesto. La caratteristica principale che il nuovo profilo deve avere è sicuramente quella di giocare a centrocampo. Per questo, il general manager giallorosso ha messo nel mirino Boubacar Kamara e Tanguy Ndombele. La situazione per il secondo è più complicata e gli ultimi aggiornamenti hanno reso la strada ancora più in salita. Secondo quanto riporta Don Balon, l’Arsenal vorrebbe acquistare Georginio Wijnaldum dal Paris Saint-Germain. Ma cosa c’entra la Roma? C’entra perché il Psg è sulle tracce di Ndombele. La partenza dell’ex centrocamposta del Liverpool libererebbe il posto per il francese, che sta solo aspettando l’offerta giusta dei parigini.