Calciomercato Roma, addio last minute | Intreccio col Milan

Ultimi giorni di calciomercato che coinvolgono tanti club europei. In casa Roma si potrebbe delineare un testa a testa col Milan alle ultime battute.

Ultimi giorni di mercato che accendono trattative e suggestioni in tutta Europa. Le ultime battute della sessione invernale potrebbero portare nuove sorprese in casa Roma. Tutte le attenzioni sono riversate sul general manager dei giallorossi, il portoghese Tiago Pinto. Il dirigente continua ad essere attivo sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. C’è una nuova pista per l’addio last-minute, che prevede anche l’intreccio col Milan.

Ultime giornate convulse di trattative invernali. Meno quattro giorni al gong sulla sessione di calciomercato di riparazione, fari puntati su Tiago Pinto in casa Roma. Il dirigente portoghese continua ad essere attivo per quanto riguarda il fronte delle cessioni, mentre gli appassionati di mercato cercano di capire quanto margine ci sia per tentare il terzo colpo. Nuovo acquisto che deve passare per forza di cose da una cessione importante oppure da un cospicuo taglio al monte ingaggi. Mentre si cerca di trovare una sistemazione per Amadou Diawara, si apre un nuovo spiraglio di cessione in Spagna.

Leggi anche: Calciomercato Roma, intreccio Arsenal-Psg | Pinto a rischio beffa