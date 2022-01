Calciomercato Roma, due big su Zaniolo: “Una ha le strisce”

Il talento classe 2000, in questa finestra di calciomercato, è finito nel mirino di due squadre e la Roma pensa al rinnovo

Non si fermano mai le voci che vorrebbero Nicolò Zaniolo lontano dalla Roma. Il talento classe 2000 è da tempo nel mirino dei big club di Europa, ma ultimamente i rumors sembravano essersi calmati. Intanto la società sta pensando al rinnovo per l’attaccante numero 22 che ha il contratto in scadenza nel 2024. Uno degli obiettivi di Tiago Pinto è proprio quello di blindare il talento della Roma, per scoraggiare le concorrenti che vorrebbero mettere le mani sul gioiello ex Inter.

Zaniolo è arrivato alla Roma nel 2018 quando a gestire il calciomercato giallorosso c’era Monchi. L’attuale direttore sportivo del Siviglia è riuscito a strappare all’Inter le prestazioni di Nicolò inserendolo come contropartita nell’affare che vide Nainggolan approdare all’ombra del Duomo. Un affare, forse l’unico, che si rilevò azzeccato da parte dell’ex ds giallorosso che, in quello stesso anno acquistò anche Javier Pastore, Steven Nzonzi, Ivan Marcano e Ante Coric.

Calciomercato Roma, Camelio: “Zaniolo è più fuori che dentro al progetto”

Già nella finestra estiva di calciomercato, per Zaniolo si è fatta avanti la Juventus che ha cercato di strappare alla Roma il numero 22. Ad oggi, però, non c’è solo la squadra di Max Allegri sulle tracce dell’attaccante giallorosso. Secondo quanto riportato da Enrico Camelio a CMIT Tv, trasmessa sul canale Twitch di calciomercato.it, Zaniolo è nel mirino di alcuni big club. “Per adesso è più fuori che dentro dal progetto Roma. Si parla comunque di prospettive per giugno“. Così l’esperto di calciomercato ha esordito, continuando: “Se giocherà con Vlahovic? Per ora posso dire che su di lui c’è una delle squadre di Manchester“. Zaniolo, quindi sarebbe finito nel mirino di Ralf Ragnick o di Pep Guardiola, che potrebbe servirsi molto bene della fisicità del numero 22.

Infine, Camelio ha concluso: “In Italia è nel mirino di una squadra a strisce, uno dei colori è nero…“. Possibile, quindi, che la Juventus stia tornando alla carica per Zaniolo, anche se in Serie A ci sono altre tre squadre striate. Queste sono l’Atalanta, che però non è mai uscita allo scoperto per Nicolò e l’Inter, che vorrebbe riprendere il suo talento. Infine, c’è anche il Milan, che potrebbe pensare di rinforzare la trequarti propri con l’acquisto di Zaniolo.