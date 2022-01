Calciomercato Roma, ribaltone Diawara | Può restare in Italia

Il club è tornato sulle tracce del centrocampista della Roma che è al centro di diverse trattative in questa finestra di calciomercato

Ultime ore di calciomercato infuocate per la Roma, ma soprattutto per Diawara. Il centrocampista giallorosso è al centro di alcune trattative molto importanti per la società. In caso partisse, infatti, si libererebbe il posto per un eventuale colpo last minute che Pinto potrebbe portare anche nella giornata di domani. Alle 20 del 31 gennaio, infatti, si chiude la finestra invernale del calciomercato e nei desideri di José Mourinho ci sarebbe ancora un terzo acquisto. La partenza di Diawara, quindi, potrebbe sfoltire il reparto e permettere l’arrivo di un nuovo innesto.

Fino ad ora, sul centrocampista guineano c’è molto forte il Valencia, che ha mostrato grande interesse. José Bordalas sta seguendo l’ex Napoli almeno dalla metà di gennaio e sta cercando di portarlo in Spagna. Tiago Pinto, infatti, sta studiando la trattativa che non sembra facile. Il Valencia, infatti, non ha una condizione economica fiorente e per questo vorrebbe limitare l’offerta per Diawara a un prestito secco fino a giugno. Tiago Pinto, però, vorrebbe inserire almeno la clausola per il diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo raggiunti determinati obiettivi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, bomba dalla Francia: ritorno sempre più vicino

Calciomercato Roma, il Cagliari ci riprova per Diawara

Sulle tracce di Diawara non c’è solamente il Valencia. Oltre al club della Liga, sono stati registrati gli interessi di diverse squadre italiane tra cui il Cagliari. Secondo Il Romanista, in queste ore proprio i sardi sono tornati sulle tracce del numero 42 giallorosso. Walter Mazzarri, infatti, vuole dare geometria al suo centrocampo che manca di registi. Per questo motivo è tornato alla carica per cercare di prendere Diawara e tentare la scalata verso la salvezza. Anche con il Cagliari, però, Tiago Pinto vorrebbe che nell’offerta del club isolano ci fosse almeno il diritto di riscatto, per non lasciar partire Diawara in prestito secco.