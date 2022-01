Si infiammano le ultime ore di calciomercato in Serie A. Nuovo scenario in casa Roma a poco più di ventiquattro ore dalla chiusura della sessione.

Nuovo scenario in casa giallorossa, quando siamo arrivati alle ultime battute della sessione invernale di calciomercato. Occhio alle mosse di Tiago Pinto, anche se le acque in entrata sembrano decisamente calme finora. Mentre si potrebbe concretizzare all’improvviso una nuova pista per l’addio in prestito. Ecco la condizione che manca per chiudere l’affare.

Domani sera si chiuderà la sessione inverale di calciomercato. Sarà il momento di tirare le somme ed i bilanci in casa Roma, mentre le speranze dei tifosi sono ancora rivolte verso Tiago Pinto. Il general manager della Roma sta cercando la quadra per regalare un nuovo rinforzo di qualità a Mourinho. Mentre la Juventus manda un messaggio chiaro alla concorrenza in Serie A, piazzando l’ennesimo colpaccio a gennaio. C’è da registrare un aggiornamento in uscita in casa Roma, all’orizzonte una nuova cessione in prestito nel campionato italiano.

Leggi anche: Calciomercato Roma, conto alla rovescia | L’ultimo nodo da sciogliere

Calciomercato Roma, affare last minute | Il sì ad una condizione

Nuovo affare alle porte in Serie A, possibile il nuovo prestito last minute. Tiago Pinto, dopo aver piazzato il doppio colpo in entrata, si è mosso esclusivamente sul fronte cessioni. Ora c’è un nuovo scenario alle porte, che vede protagonista Ebrima Darboe. Il giovane calciatore è di ritorno dalla Coppa d’Africa e, secondo quando riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi su Twitter, sulle sue tracce ci sarebbero diversi club di Serie A. Il Cagliari si è tirato fuori dalla corsa a Diawara, ma potrebbe farsi sotto con decisione per il prestito secco del giovane giallorossi. L’unica condizione per far decollare la trattativa nelle ultime ore, è legata proprio a Diawara. Se Tiago Pinto non dovesse riuscire a cedere il guineano allora arriverebbe il via libera all’uscita in prestito per Darboe. Sono ore caldissime per la zona di centrocampo della Roma.