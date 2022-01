Siamo entrati nelle battute finali del calciomercato invernale in casa Roma. Pinto può tornare a sperare, spunta il piano B immediato.

Ultime ore della sessione invernale di calciomercato per i giallorossi. Fari puntati su Tiago Pinto, il gm è decisamente attivo sul fronte delle cessioni mentre le speranze dei tifosi sono rivolte ad eventuali colpi in entrata last minute. C’è una nuova pista che potrebbe riaccendersi con decisione dalla Francia, spunta il piano B che può scatenare il general manager portoghese.

Ultime ore di calciomercato che infiammano i campionati europei. In casa Roma gli occhi sono puntati su Tiago Pinto, ultimamente decisamente attivo sul fronte delle cessioni. Fronte delle uscite che è strettamente legato a quello delle entrate, è abbastanza chiaro che senza la cessione di Diawara – per fare un esempio- sarà quasi impossibile piazzare un nuovo colpo a centrocampo. Ma lo scenario che giunge dalla Francia potrebbe riaccendere improvvisamente le speranze del general manager. Ecco il piano B che può scatenare l’affondo finale, riflettori accesi in Ligue 1.

Leggi anche: Calciomercato Roma, intesa totale con la Juventus | Sky svela le cifre

Calciomercato Roma, piano B pronto | Indizio dalla Francia

Nuovo scenario in Ligue 1 che potrebbe scatenare Tiago Pinto. Nelle scorse ore era arrivata la concreta possibilità di vedere in Francia il centrocampista Ndombelè, accostato ai giallorossi. Per una pista che tramonta ce n’è un’altra che potrebbe riaprirsi a sorpresa, come riportato dal sito Maxifoot.fr . Il Marsiglia potrebbe tentare l’assalto immediato al centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar. Il cileno non sta trovando la continuità che cercava in maglia viola e potrebbe rappresentare un vero e proprio piano B per la squadra allenata da Jorge Sampaoli, connazionale del centrocampista viola. Se dovesse formalizzarsi il passaggio ci sarebbe un vero e propria via libera alla cessione di Boubacar Kamara, il centrocampista è destinato a lasciare il club a costo zero a giugno. Se i francesi dovessero aggiudicarsi Pulgar, Tiago Pinto potrebbe tentare con decisione l’affondo last minute per regalare il terzo rinforzo a Josè Mourinho.