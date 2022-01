Calciomercato Roma, secco rifiuto | Dietrofront immediato: trovato l’accordo

Il centrocampista della Roma ha rifiutato più volte un’offerta da parte della squadra in questa finestra di calciomercato invernale

Una delle piste per Amadou Diawara è sfumata del tutto. Da giorni ci sono diverse offerte per il centrocampista della Roma, che sembra non aver trovato spazio nelle gerarchie di José Mourinho. Con lo Special One, l’ex Napoli ha giocato solamente quattro partite in Serie A per un totale di 168 minuti. Solo due le gare da titolare in campionato per il mediano che ha esordito nel Bologna giovanissimo, appena diciottenne. Stesso score in Conference League, dove ha giocato per circa 140 minuti.

Un bottino non molto entusiasmante per Diawara che è finito nella lista dei cedibili. Il centrocampista, infatti, è tra quegli esuberi che Tiago Pinto sta cercando di piazzare. L’obiettivo è monetizzare subito oppure dare minuti per non far svalutare i giocatori e per questi molti giallorossi sono stati ceduti in prestito. A titolo temporaneo, infatti, sono partiti Gonzalo Villar, Riccardo Calafiori, Borja Mayoral e Bryan Reyndols. A titolo definitivo, invece ha lasciato la Roma Federico Fazio, che si è unito alla Salernitana dopo la risoluzione del contratto e Riccardo Ciervo, in direzione Sassuolo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, che batosta | Quaranta milioni

Calciomercato Roma, il Galatasaray abbandona Diawara: preso Pulgar

Nei giorni scorsi la Roma ha ricevuto diverse offerte per Diawara. Oltre a tanti club italiani si sono fatti avanti anche il Valencia e il Galatasaray. Proprio la squadra di Istanbul ha cercato con insistenza il centrocampista che, però, ha sempre rifiutato le offerte dei turchi. Per questo motivo, il Galatsaray ha cambiato rotta e ha abbandonato l’idea di acquistare il centrocampista. Secondo quanto riporta Repubblica, la squadra allenata da Torrent ha trovato l’accordo con la Fiorentina per Erik Pulgar. I turchi, quindi, hanno deciso di acquistare un altro mediano per blindare il centrocampo chiudendo la via che porta a Diawara.