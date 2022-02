Il calciomercato della Roma si è chiuso senza sussulti ma con tante cessioni a gennaio. Un addio si tinge di rabbia, ecco la frecciata verso Mou.

Quest’oggi Tiago Pinto è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sessione invernale di calciomercato. Il general manager della Roma ha tracciato un bilancio delle ultime settimane con un occhio al mercato estivo. Nella giornata di oggi è tornato a parlare uno dei tanti volti che hanno salutato Trigoria, che ha lanciato una frecciata nei confronti di Josè Mourinho.

In casa Roma si è chiusa una sessione di calciomercato molto equilibrata. Tiago Pinto non ha riservato sorprese dell’ultimo minuto e, dopo aver assicurato tempestivamente due rinforzi di qualità, ha dedicato la finestra di operazioni invernali a sfoltire rosa e monte ingaggi. Proprio quest’oggi il general manager è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto su quanto successo nel mese di gennaio e non solo. Il portoghese si è anche lasciato andare a futuri scenari nella rosa della Roma, il mercato estivo potrebbe riservare tanti ribaltoni dalle parti di Trigoria. Ma Pinto n0n è il solo ad aver parlato quest’oggi, arriva anche una frecciata a Mourinho direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Roma, addio al veleno | La frecciata a Mourinho

Storia di un amore non sbocciato, quello tra Josè Mourinho e Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo è stato ceduto al Getafe, al pari di Gonzalo Villar. Proprio come il centrocampista, l’attaccante riserva una frecciata nei confronti della panchina giallorossa. Villar in fase di presentazione disse: “Abbiamo tanta voglia di giocare, visto che a Roma ultimamente era un po’ complicato..” Dopo qualche giorno torna sull’argomento anche Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid, ecco le sue parole rilasciate a Radio Marca: “Vengo con molto entusiasmo dopo alcuni mesi senza giocare e con un po’ di rabbia perché penso che avrei meritato più minuti.” L’esordio dell’attaccante è stato incisivo, subito una rete siglata alla prima presenza: “Sento di avere molta energia dopo la stagione che ho avuto l’anno scorso alla Roma e penso di poter mostrare l’attaccante che voglio essere. La Nazionale è un obiettivo e un sogno che vorrei realizzare.”