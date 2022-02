Roma, cambia la lista Conference League | Presenza a sorpresa

La Roma deve comunicare entro mezzanotte quali saranno i giocatori che prenderanno parte alla competizione a marzo

Si è da poco concluso il calciomercato invernale e ora, dopo la pausa delle nazionali, ricominciano le competizioni. A riprendere non sarà solamente la Serie A, con la Roma impegnata sabato 5 febbraio allo Stadio Olimpico contro il Genoa. A circa metà febbraio, infatti, c’è anche l’Europa Conference League, la competizione continentale che i giallorossi giocano dopo il piazzamento dello scorso anno. Il torneo è alla prima edizione e molte squadre, tra cui la Roma, hanno buona probabilità di arrivare fino in fondo. Sempre toccando ferro.

Grazie alle buone prestazioni nel girone, José Mourinho è riuscito a conquistare il primo posto nel raggruppamento dove al secondo posto è arrivato il Bodo Glimt. I norvegesi sono stati gli autori della peggior sconfitta dell’anno, ma non è bastato per conquistare la vetta. Il pareggio all’ultima giornata contro lo Zorya per 1-1 è stato fondamentale per il cammino di Abraham e compagni nel torneo. Il primo posto, infatti, significa partite in meno. Il 17 febbraio andranno in scena gli spareggi per accedere agli ottavi del 10 marzo. Sarebbero state altre due gare in più da giocare, ma che Mourinho è riuscito a evitare.

Roma, anche Spinazzola nella lista per al Conference League

Come riporta Il Tempo, oggi a mezzanotte è il limite massimo per consegnare la lista dei partecipanti alla Conference League. Nella Roma ci sono alcune novità con ben tre cambi. Felix Afena-Gyan, Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira prenderanno il posto di Bryan Reynolds, Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Tre nuovi arrivati per tre giocatori ceduti che hanno accumulato qualche minuto solo grazie alla competizione. Ciò che va notato, però, non è tanto l’inserimento dei due nuovi arrivi più l’attaccante numero 64, ma una presenza a sorpresa. In lista, infatti, è rimasto Leonardo Spinazzola che sta ancora lavorando per recuperare dall’infortunio al tendine di Achille. I medici della Nazionale hanno previsto e auspicato il rientro per l’inizio della prossima stagione, ma secondo la Roma non è così. L’esterno sinistro può recuperare nella seconda parte di questa stagione e potrebbe tornare in tempo proprio per la Conference League.